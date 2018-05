Les Aigles Jr parmi les favoris?

BILAN. Les Aigles Junior de Trois-Rivières, de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), amorceront leur 46e saison d’existence dès demain. 2018 est une année qui s’annonce charnière pour l’organisation trifluvienne, elle qui a bâti sa formation autour d’un noyau de cinq vétérans de 22 ans et qui sera composée de 15 joueurs trifluviens.

Ayant apporté peu de changements au niveau du personnel durant la saison morte et avec un groupe d’entraîneurs qui est demeuré intact, les amateurs pourront voir à l’œuvre une formation beaucoup plus expérimentée qu’à pareille date l’an dernier.

«C’est une saison qui s’amorce sous le signe de la stabilité à Trois-Rivières. Nous avons un bon noyau avec cinq gars de 22 ans, soit Joey Toupin, Ismaël Ballard, Francis Désilets, Jonathan Duforest et John-Anthony Lantigua. Certains joueurs nous ont forcé la main, alors c’est de très bon augure. Année après année, notre objectif demeure le même, soit de remporter le dernier match de la saison», a confié Jean-Philippe Lemay, entraîneur-chef des Aigles Jr.

«C’était mon troisième camp d’entraînement depuis que je suis en charge de l’équipe et je dois dire que c’est mon plus beau. J’ai vraiment senti un niveau d’énergie particulier chez les joueurs. La chimie est déjà bien installée et nous avons un bel équilibre entre nos vétérans et nos jeunes.», ajoute-t-il.

Les Aigles iront même disputer un programme double à Victoriaville, face aux Cardinals de LaSalle.

«C’est une très belle initiative de la part des Aigles et j’aimerais que chaque équipe puisse faire ça dans la Ligue», a commenté Rodger Brulotte, président de la LBJEQ.

«C’est excellent pour la visibilité de notre ligue. Vous savez, nous en sommes rendus à penser expansion. Si on regarde du côté de Québec, le bassin de joueurs est immense alors on pourrait penser qu’une équipe à Lévis, par exemple, aiderait et viendrait à la fois balancer nos sections. On regarde également pour amener une équipe junior du Japon dans deux ans suite au succès que nous avons eu avec la visite de l’équipe junior cubaine.»

Les yeux rivés sur les séries

La LBJEQ risque d’être très compétitive cet été, alors que plusieurs équipes entament la dernière année de leur cycle. Même s’ils font partie des équipes à surveiller lors de la prochaine campagne, les Aigles Junior Élite préfèrent se concentrer sur les séries, eux qui n’ont pas connu beaucoup de succès en 2016 et 2017 lors du tournoi éliminatoire.

«Le dénouement lors des deux dernières années n’a pas été heureux pour nous. Évidemment, on va tout donner lors du calendrier régulier, mais on voit cela comme une belle préparation en vue des séries éliminatoires où l’on souhaite être à notre meilleur», ajoute coach lemay.

Le format des séries éliminatoires a été revu. La première ronde opposera de nouveau les équipes 1 contre 4 et 2 contre 3 de chaque section. Au deuxième tour, les deux équipes gagnantes provenant de la section de l’équipe championne de la saison régulière auront un laissez-passer pour la demi-finale, tandis que les quatre autres vainqueurs du premier tour se disputeront une série quart de finale.

Marchand et Trottier honorés

Les Aigles Junior Élite procéderont, encore une fois cette année, à plusieurs événements spéciaux au Stade Stereo+.

Le 12 mai prochain, lors du match d’ouverture face au Rocket de Coaticook, l’organisation honorera la mémoire de Fernand Guilbert. Monsieur Guilbert fut un joueur, entraîneur et fidèle partisan de l’équipe durant plusieurs décennies. Son fils, David, procédera donc au lancer protocolaire en compagnie du petit-fils de M. Guilbert, Tom, qui fait partie de l’édition actuelle des Aigles Junior Élite.

Le mardi 3 juillet, avant la rencontre contre les Diamants de Québec, les Aigles vont rendre hommage à un bâtisseur qui s’est impliqué pendant plus de 20 ans dans le monde du baseball, Clément Trottier. Parmi ses nombreux faits d’armes, M. Trottier a été président des Aigles de Trois-Rivières, de 1987 à 1996, et également président de la Ligue de baseball Montréal junior, devenue la Ligue de baseball élite du Québec, de 1996 à 2001.

Le lendemain soir (4 juillet), précédent le duel face aux Guerriers de Granby, l’organisation trifluvienne soulignera la carrière d’un joueur qui a marqué l’histoire des Aigles Junior Élite en retirant le chandail de René Marchand. Après une brillante carrière au niveau junior, l’ex-joueur de premier but a paraphé un contrat professionnel avec les Expos de Montréal en 1979. Il aura joué cinq saisons au sein du réseau de filiales de l’équipe, soit à Calgary, Jamestown, West Palm Beach et Gastonia.

Au terme de sa carrière professionnelle en 1984, il est devenu gérant pour les Aigles Junior Élite, un poste qu’il a occupé jusqu’en 1986. Enfin, le 6 juin 1988, M. Marchand a été nommé à titre de recruteur chef au Canada et adjoint administratif par les Expos de Montréal, des fonctions qu’il a occupées durant près de huit ans.

«Pour nous, il allait de soi d’organiser ces soirées hommage au cours de l’été. Nous souhaitions souligner l’impact que ces personnes ont eu dans l’histoire de l’organisation. Nous voulions placer l’humain au centre de nos soirées thématiques, tout comme nous l’avions fait l’an dernier dans le cadre du 45e anniversaire de l’équipe», explique le gouverneur de l’équipe, Patrice Proulx.

____________________________________

Autres événements…

Vendredi 18 mai: Lancement officiel de la saison. Présentation de l’édition 2018 des Aigles Junior Élite et lancer protocolaire fait par Simon Loranger, qui a porté les couleurs de l’équipe durant cinq ans.

Samedi 2 juin : Programme double (16 h et 19 h) vs Cardinals de LaSalle, au Stade Rémi-Deshaies de Victoriaville : événement-bénéfice pour le baseball mineur de Victoriaville. Le Victoriavillois, Nathan Landry, obtiendra le départ le du match de 19 h.

Samedi 14 juillet : Journée des Aigles.