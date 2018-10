Aigles Jr: Jean-Philippe Lemay cède le flambeau à Alexandre Béland

Crédit photo : Jonathan Cossette

BASEBALL. Le directeur général et entraîneur-chef des Aigles Jr, Jean-Philippe Lemay, s’était donné un mandat de trois ans à son arrivée avec l’organisation. Il a décidé de respecter sa résolution, passant le flambeau à son adjoint Alexandre Béland.

Les Aigles Junior Élite ont également pris la décision de nommer un nouveau directeur général, soit Steeve Ager.

Au terme d’une campagne mouvementée qui s’est soldée par une élimination en six matchs au premier tour des séries éliminatoires face aux Diamants de Québec, coach Lemay savait qu’il allait passer le flambeau.

«Lorsque j’ai pris les rênes de l’équipe, j’avais informé l’organisation que j’avais un plan de trois ans. Bien que le résultat ne soit pas celui escompté, je suis fier de tout le travail qui a été accompli. C’est une décision difficile que je prends aujourd’hui, mais elle est réfléchie», a-t-il confié.

«J’ai eu ma chance et lorsqu’Alexandre (Béland) s’est joint à moi il y a deux ans, c’était dans le but de le préparer à ça. C’est à son tour d’avoir sa chance maintenant», ajoute-t-il. Lemay aura su conserver un dossier de 78 victoires contre 49 défaites en saison régulière.

Le directeur général des Aigles Can-Am, René Martin, n’avait que de bons mots pour coach Lemay.

«Je vous le dis, je n’avais jamais vu un gars aussi impliqué. Il n’y a rien que JP (Lemay) n’a pas fait pour les Aigles. Je juge qu’il s’est autoévalué sévèrement pour les résultats, avec tout ce qu’il avait à sa charge. Lorsqu’il nous a annoncé la nouvelle, il y a un mois, il s’est assis avec nous avec un plan détaillé de la vision de sa succession. C’est incroyable! Je n’ai jamais rencontré quelqu’un aussi dédié.»

Quand à Béland, âgé de 27 ans, il possède une impressionnante feuille de route. En plus de son parcours de joueur, où il a notamment remporté la médaille d’or aux Jeux du Canada (2009) et au Championnat canadien (2012), puis disputé quatre saisons dans la NCAA D2 avec les Eagles de Post University, il dirige le programme baseball des Dragons du Collège Laflèche depuis 2014, en plus de travailler à temps plein au sein des Estacades.

«Merci aux Aigles et à toute l’organisation de me faire confiance aujourd’hui, a-t-il d’abord lancé. J’ai passé deux grosses saisons avec JP (Lemay) qui m’ont permis d’aller chercher de l’expérience. Je voulais absolument ramener Jean-Félix (Proulx) comme adjoint et je suis bien content de pouvoir ramener Kevin Gaboury dans l’équipe, lui qui a joué cinq saisons avec les Aigles Jr.»

«Kevin (Gaboury) s’occupera des lanceurs, alors que Jean-Félix (Proulx) prendra mon ancien poste. On est très chanceux de pouvoir compter sur Steeve (Ager) à titre de directeur général, lui qui a tellement d’expérience dans le baseball. Nous allons perdre six vétérans d’impacts, alors nous aurons un beau défi devant nous avec une jeune équipe. On va demeurer compétitif, j’en suis sûr et certain.»

Ager, l’homme de la situation

Steeve Ager est un homme de baseball bien connu en Mauricie. Il est d’ailleurs l’initiateur du projet de structure unifiée des Aigles et directeur des opérations baseball des Aigles AA de la Mauricie de 2013 à 2017.

Parmi ses autres accomplissements, on note qu’il était l’entraîneur-chef lors de la toute première conquête de la médaille d’or en baseball dans l’histoire de la Mauricie aux Jeux du Québec de 2017.

«C’est un immense honneur pour moi de relever ce défi de diriger à nouveau une organisation Junior Élite. Nous avons une belle cohorte de jeunes qui s’en vient, des jeunes qui ont gagné à tous les niveaux. On arrive à ce tournant où nos tout premiers joueurs qui sont passés à travers l’ensemble de notre structure relève fouleront le terrain du Stade Stereo+», a-t-il souligné.

Ager a aussi une carrière de plus de 20 ans comme entraîneur dans toutes les catégories, dont quatre saisons comme directeur général et entraîneur-chef des Athlétiques BRP de Sherbrooke dans la Ligue de baseball junior élite du Québec de 2005 à 2008.