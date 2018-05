Aigles Jr: Dimanche sombre avec 15 erreurs au tableau

Crédit photo : Archives

L’attaque de l’ABC et la défense des Aigles coulent Trois-Rivières



LBJEQ. Après avoir offert la «performance du jour» la veille avec 36 points en 2 rencontres, les Aigles de Trois-Rivières ont été moins reluisants, dimanche après-midi, face aux 18 ans et moins de l’Académie de Baseball du Canada (ABC). L’ABC l’a emporté 11 à 8 et 23 à 9 au cours d’un programme double où les Aigles ont commis pas moins de 15 erreurs défensives.

Trois-Rivières a commis 7 erreurs dans le premier match, et en a ajouté 8 lors du deuxième duel.

La performance du jour dans ce programme double revient à Cédric Desnoyers, de l’ABC, qui a terminé le deuxième match avec 3 coups sûrs et 6 points produits.

Pour le reste, mentionnons 3 points produits de Félix Chénier-Rondeau, 3 points marqués et 2 points produits pour Henri Sauriol, Mathieu Vallée et Hugo Pépin, et Michael Pavan qui a terminé le match avec 4 points marqués, 3 points produits et 2 coups sûrs dans ce festival offensif de 23 points.

Plus tôt dans la journée, Vallée avait été le meilleur des siens avec 2 coups sûrs, dont un triple, 2 points marqués et 2 points produits.

Dans la première défaite, Joey Toupin, des Aigles Jr, a poursuivi sur son week-end de rêve à l’attaque avec 3 coups sûrs et 3 points produits, portant à 9 son total à la fin du week-end.

Francis Désilets a récolté 3 coups sûrs et 2 points produits dans le deuxième match, atteignant lui aussi le plateau de 9 après deux matchs.

Les deux victoires sont allées au Trifluvien Louis Ager (1-0), qui a lancé 3 manches et 1/3, concédant 3 points sur 3 coups sûrs, et à Xavier Gonzalez-Bayard (1-0), qui a pour sa part espacé 11 coups sûrs et 5 points mérités en 4 manches de travail.

36 points en deux rencontres

Les Aigles de Trois-Rivières amorçaient leur saison 2018 devant leurs partisans au Stade Stéréo+ et ils ont fait plaisir aux gens présents en remportant leurs deux parties face au Rocket South Shore de Coaticook par des pointages de 18 à 2 et 18 à 5, samedi après-midi.

Trois-Rivières a donc marqué 36 points en deux rencontres lors de cette première journée de baseball. Assez spectaculaire, merci…

Dans le premier duel d’abord, Joey Toupin et Francis Désilets, frappant au 2e et 3e rang de l’alignement offensif, ont mené la charge à l’attaque avec 4 points marqués, 4 coups sûrs et trois 3 produits pour Toupin, et 2 points marqués, 3 coups sûrs et 4 points produits pour Désilets.

Tom Guilbert a également produit 4 points, tandis que Jonathan Duforest a réussi 3 coups sûrs, 3 points marqués et 2 points produits. Trois-Rivières a marqué 14 de ses 18 points lors de ses trois derniers tours au bâton de la rencontre.

Deuxième victoire

En fin d’après-midi, le festival s’est poursuivi de plus belle avec 8 points dès la première manche du côté des Aigles. Joey Toupin et Francis Désilets ont à nouveau été excellents avec 3 points produits chacun, alors qu’Ismael Ballard a récolté 2 coups sûrs, 2 points produits et 3 points marqués.

Les victoires sont allées au dossier de Joey Toupin (1-0) et de Nicolas Vachon (1-0). Toupin a concédé seulement 4 coups sûrs en 4 manches, alors que Vachon a concédé 2 coups sûrs et un point mérité en 4 manches de travail.

Du côté du Rocket South Shore, Maxime Desruisseaux a produit 2 points dans le second revers, alors que Samuel Champagne a réussi 3 coups sûrs. Samuel Tardif (0-1) et Alex Parent (0-1) ont été les deux lanceurs perdants. (JC)

Source http://www.lbjeq.com/fr/index.html