Les Aigles embauchent un deuxième receveur

CAN-AM. Les Aigles se sont entendus avec le receveur Jonathan Gonzalez (recrue). L’athlète de 23 ans formera un nouveau duo d’hommes masqués en compagnie d’Anthony Hermelyn.

Gonzalez a disputé sa dernière saison dans la NCAA division 1, l’été dernier, avec l’Université Radford. Pendant son séjour de deux saisons, il a maintenu une moyenne au bâton de .280 et produit 67 points en 101 matchs. Le natif de l’État du New Jersey a également profité du dernier été pour faire ses débuts dans les rangs professionnels avec les Explorers de Sioux City, dans l’Association Américaine, où il a disputé 32 matchs en fin de campagne.

«Mon nouvel adjoint, Kole Zimmerman, dirigeait dans l’Association Américaine l’été dernier. Il avait été très impressionné par les habiletés de Gonzalez et l’a récemment convaincu de venir jouer à Trois-Rivières», explique le gérant des Aigles, TJ Stanton.

Rappelons que les formations du circuit Wolff doivent obligatoirement aligner un minimum de cinq recrues. Les Aigles ont présentement quatre recrues sous contrat, soit Jonathan Gonzalez, David Glaude, Owen Boon et Tyler Garkow. (JC)

Alignement 2018

Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4

R – Pete Perez, LS-2

R – Kevin McNorton, LS-1

R – Owen Boon, Recrue

Avant-champ

3e but – Taylor Brennan, LS-5

2e but – Taylor Oldham, LS-4

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

AC – Sam Dexter, LS-1

R – Anthony Hermelyn, LS-2

R – Jonathan Gonzalez, Recrue

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4

V – Michael Suchy, LS-3

Entraineurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman