Aigles: deux formations s’ajoutent au calendrier

ANNONCE. La ligue Can-Am a officialisé l’identité des deux équipes qui se grefferont au calendrier pour la prochaine saison. Ainsi, une délégation de la République dominicaine et le Stockade de Salina, ville du Kansas, disputeront chacun une série de trois ou quatre parties contre les six organisations du circuit Wolff au mois de juin.

Depuis 2012, les dirigeants de la Ligue Can-Am s’assurent de diversifier le calendrier. Jusqu’à maintenant, les équipes de l’Association Américaine (2012 à 2015), les étoiles de la Ligue de l’île de Shikoku (2015-2016) et l’équipe nationale de Cuba (2016-2017) ont visité les différents stades.

Pour une deuxième année consécutive, une délégation de la République dominicaine s’amènera. Contrairement à l’an dernier, on promet une équipe de haut niveau. Les différents problèmes de visa avaient empêché les meilleurs joueurs de se déplacer en Amérique du Nord.

Le Stockade de Salina se veut quant à elle une formation qui existe depuis 2016. Lors de sa première campagne, elle s’alignait dans la Ligue Pecos. L’an dernier, elle a évolué dans l’Association Américaine, prenant ainsi la place des Lemurs de Laredo qui avaient annoncé leur dissolution quelques semaines avant le début de la saison.

«Depuis plusieurs années, nous donnons l’opportunité aux équipes de notre ligue d’affronter des formations de l’extérieur. La recette est très bonne, car les duels sont serrés et c’est intéressant pour les amateurs de vivre une expérience internationale», a expliqué le commissaire du circuit, Miles Wolff.

«Quant à Salina et la République dominicaine, ils ont déjà disputé plusieurs matchs contre des formations de niveau indépendant et nous sommes convaincus qu’il s’agira de duels de qualité.»

Salina amorcera son périple le 8 juin à Ottawa alors que les Dominicains commenceront la même date, mais de l’autre côté de la frontière à Sussex. Les billets individuels pour ces affrontements seront en vente au même moment que les 48 autres parties, soit à compter du 30 avril.

Horaire



Voici le calendrier des matchs disputés au Stade Stereo+ de Trois-Rivières.



12 juin c. Salina à 19h05

13 juin c. Salina à 19h05

14 juin c. Salina à 19h05

22 juin c. République dominicaine à 19h05

23 juin c. République dominicaine à 19h05

24 juin c. République dominicaine à 13h05