Aigles de Trois-Rivières: le premier match à domicile prévu le 28 mai

La Ligue Frontier vient de dévoiler son calendrier pour la saison 2021. Les Aigles feront leurs premiers pas dans ce nouveau circuit composé de 16 formations contre les Capitales de Québec à l’occasion d’une courte série de deux matchs aller-retour.

Le premier match à domicile de la troupe de Matthew Rusch est prévu le 28 mai au Stade Quillorama.

Les Aigles disputeront quatre de leurs cinq premières parties sur la route, à Québec et à Ottawa. En revanche, ils joueront 18 fois à domicile en juin. Les partisans pourront notamment voir à l’œuvre les ValleyCats de Tri-City et les Wild Things de Washington, de nouveaux adversaires, pendant ce premier mois d’activité.

Les Aigles affronteront majoritairement leurs rivaux de la conférence Can-Am. Cette conférence regroupe les Capitales de Québec, les Titans d’Ottawa, les ValleyCats de Tri-City, les Boulders de New York, les Jackals du New Jersey, les Miners de Sussex, les Wild Things de Washington et les Aigles.

Six matchs sont prévus face à des formations de la conférence Mid-Ouest. Du 10 au 15 août, les Aigles visiteront les Boomers de Schaumburg et les ThunderBolts de Windy City.

Au total, les Aigles disputeront 66 parties au Canada et 30 aux États-Unis.

Les dirigeants de la Ligue Frontier suivent de très près l’évolution de la pandémie COVID-19. La santé des joueurs, du personnel des équipes et des partisans ainsi que les mesures sanitaires obligatoires seront des éléments prioritaires dans l’élaboration d’un protocole de lancement de saison.

Le calendrier en bref

Capitales de Québec: 18 parties

Titans d’Ottawa: 18 parties

ValleyCats de Tri-City: 15 parties

Jackals du New Jersey: 12 parties

Boulders de New York: 12 parties

Miners de Sussex: 12 parties

Wild Things de Washington: 3 parties

Boomers de Schaumburg: 3 parties

ThunderBolts de Windy City: 3 parties