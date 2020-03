Aigles: Chris Murphy revient pour une quatrième saison

Les Aigles de Trois-Rivières confirment le retour de Chris Murphy. Il s’agira d’une quatrième campagne dans la cité de Laviolette pour le lanceur partant qui figure au troisième rang de l’histoire de la concession pour les manches lancées avec un total de 321.

Depuis son arrivée avec les Aigles en 2017, Murphy montre une moyenne de points mérités de 4,72 et un dossier de 22 victoires contre 17 revers. La saison dernière, il a réussi 86 retraits au bâton en 113 manches et deux tiers de travail, un sommet personnel en carrière.

« Je suis très heureux de pouvoir compter sur Chris la saison prochaine. Il amènera de l’expérience dans notre groupe de lanceurs. Il a lancé plus de 100 manches lors des deux dernières saisons et c’est le type de joueur sur lequel on peut compter à tout moment », affirme le gérant, TJ Stanton.

Murphy, 27 ans, est un choix de 24e ronde des Astros de Houston au repêchage de 2015. Il compte 749 manches lancées depuis 2013, soit sa première saison dans la NCAA.

Alignement 2020

Avant-champ

R – Anthony Hermelyn, Expérience-2

1B – Juan Kelly, Expérience-2

Voltigeurs

V – Raphaël Gladu, Expérience-2

V – Alberth Martinez, Vétéran

Lanceurs

LP – Chris Murphy, Expérience-2

R – Keaton Sullivan, Recrue

R – Yeison Santos, Recrue

Entraîneurs

TJ Stanton, gérant

Kole Zimmerman, entraîneur des frappeurs