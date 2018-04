Aigles: Un candidat de plus pour les fins de match

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont embauché le releveur Pete Perez. L’Américain de 27 ans, utilisé comme releveur numéro un la saison dernière avec le Freedom de Florence, dans la Ligue Frontière, bataillera pour ce même poste avec les Oiseaux au camp d’entraînement.

Perez a été un acteur très important dans la conquête du championnat avec Florence il y a quelques mois. Le natif de Sacramento, dans l’État de la Californie, a protégé 12 victoires et maintenu une moyenne de points mérités de 2,86 en 22 manches de travail. Puis, lors des séries éliminatoires, il a été parfait en quatre manches.

Avant de se joindre à la Ligue Frontière, il s’est aligné au niveau A dans l’organisation des Braves d’Atlanta. En 57 manches et deux tiers, il avait réussi 59 retraits au bâton, accordé seulement 15 buts sur balles, sauvegardé sept victoires et maintenu une moyenne de points mérités de 3,28.

«Pete (Perez) lance très fort. Il a le potentiel pour devenir le prochain releveur numéro un de notre équipe, mais il y a d’autres excellents candidats en lice. C’est simple dans ma tête, le meilleur en début de saison obtiendra le poste!», explique TJ Stanton, gérant des Aigles de Trois-Rivières.

Rappelons que Perez appartient aux Aigles depuis janvier dernier. Il avait été acquis de Florence en compagnie de Taylor Oldham en retour de Connor Crane. Récemment, il avait tenté sa chance avec les Saraperos de Saltillo, au Mexique. (JC)

Alignement 2018

Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4

R – Pete Perez, LS-2

R – Kevin McNorton, LS-1

Avant-champ

3e but – Taylor Brennan, LS-5

2e but – Taylor Oldham, LS-4

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

R – Anthony Hermelyn, LS-2

AC – Sam Dexter, LS-1

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue

Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4

V – Michael Suchy, LS-3

Entraîneurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman