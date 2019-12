Aider les enfants démunis, une étoile à la fois

Ils sont une soixantaine d’élèves âgés entre 12 et 18 ans des Voies alternatives de l’école Chavigny à avoir participé à un projet particulier. Dans le dernier mois, à raison d’environ trois heures par semaine, les jeunes ont conçu différents objets en bois faits à la main, dont des boules de Noël et des étoiles pour décorer le sapin. Ces items sont en vente pour la période des Fêtes et ils ont décidé de remettre la moitié des fonds tirés de la vente à des enfants dans le besoin.

«Le projet Poussières d’étoiles découle du concept de l’entrepreneuriat social. Chaque élève a fait une dizaine d’ornements. On réalise le tout dans le cadre de Design Alternatif, notre école-usine. Les plus vieux, qui devaient s’entraîner à utiliser la scie à ruban, ont découpé les étoiles, tandis que les plus jeunes les ont sablées, trouées et décorées. Les élèves se rendent compte qu’ils construisent quelque chose d’utile», explique Christian Nadeau, professeur et instigateur du projet.

Le bois utilisé pour confectionner les étoiles et boules de Noël provient des rebuts du bois ayant servir à fabriquer des chaises Adirondack, un autre projet de l’école-usine, de sorte que les élèves ont pu maximiser l’utilisation de leur matière première.

Au-delà des ornements, ce que l’on remarque le plus lorsqu’on entre dans le local de travail de l’école, c’est la fierté dans le regard et le visage des élèves qui ont pris part au projet.

«J’ai aimé ce projet. Ça nous sort de notre classe et ça nous donne le goût de construire. On est parti de l’idée de faire des boules de Noël pour les vendre», explique Mailly Pérusse, l’une des jeunes élèves du projet Poussières d’étoiles.

«Ça m’apporte de la fierté. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut donner de l’argent aux enfants pauvres comme ça. Et maintenant, j’aime travailler en équipe, même si je n’aime pas tout le monde. Chaque fois qu’on fait quelque chose en équipe, je vois de nouveaux sourires sur les visages», ajoute sa camarade Laylas Lamirande.

«Moi, chaque fois que je finissais de sabler une étoile ou de faire un trou dans l’étoile, j’étais fière», note aussi Kelly-Ann Girard.

Christopher Mathon, à qui l’on doit aussi le dessin du petit renne qui orne les boules de Noël, était aussi heureux de voir qu’il s’améliorait chaque jour.

Plusieurs produits sont offerts à différents prix : des lanternes, des centres de table, des sapins modernes, des mangeoires à oiseaux, des haut-parleurs en bois et des chaises Adirondack. De plus, des étoiles et des boules de Noël sont en vente au prix de 2 $.

On peut se procurer des ornements de Noël réalisés par ces élèves à la réception de l’école Chavigny jusqu’au vendredi 20 décembre.

«Le projet Poussières d’étoiles a créé une belle cohésion entre les classes du département. C’est la première année qu’on faisait ça pour le temps des Fêtes. C’est une expérience à répéter. On est en plein dans le concept de l’entrepreneuriat social avec ce projet. En ce qui nous concerne, on voit que c’est une action qui porte beaucoup. Les élèves en sont fiers et ça leur donne du contrôle sur leur plein potentiel», conclut Christian Nadeau.