Aider les autres au quotidien

SAINT-STANISLAS. L’union fait la force. Un proverbe qui prend tout son sens pour Annie Masson et Katina Veillette. Les deux femmes d’affaires sont propriétaires d’une pharmacie à Saint-Narcisse et d’une autre à Saint-Stanislas.

C’est en mars 2010 qu’elles sont devenues propriétaires associées. «On travaillait déjà dans deux pharmacies. Katina était à Saint-Stanislas et moi à Saint-Narcisse, raconte Annie Masson. On avait chacune en tête de devenir propriétaire. Quand les anciennes propriétaires ont été prêtes à laisser leur place, on a pris le relais.»

Cette dernière a toujours adoré le domaine de la santé. Adolescente, elle savait déjà qu’elle travaillerait dans ce milieu. «J’ai appliqué en pharmacie et j’ai tout de suite aimé ça, confie-t-elle. Ça m’a pris cinq ans avant de devenir propriétaire, mais ce n’est pas la partie de mon travail que je préfère. Ce que j’aime le plus, c’est d’aider les gens.»

«Être entrepreneure, ça me permet de m’assurer un emploi, mais ce qui est vraiment valorisant pour moi, c’est de faire la différence dans le quotidien des gens, ajoute cette dernière. Ce sont parfois des choses toutes simples qui les aident le plus.»

Pour Katina Veillette, être pharmacienne propriétaire lui offre la chance d’habiter près de sa famille. «Ma famille vient d’ici et je n’avais jamais eu l’occasion de travailler dans le coin depuis que j’étais pharmacienne, mentionne-t-elle. Je suis arrivée en 2007 et deux ans après, on a commencé à faire les démarches pour l’acquisition.»

En 10 ans, les associées remarquent que la pratique de leur métier a beaucoup changé. Elles font face à de nouvelles contraintes, mais elles aiment toujours autant la relation humaine qu’elles entretiennent avec leurs clients.

«Quand les clients viennent nous voir pour nous dire qu’on les a vraiment aidés, c’est la petite tape dans le dos qui fait du bien», conclut Annie Masson.

50 000 km

Environ 50 000 kilomètres sont parcourus annuellement pour faire la livraison de produits à domicile. Les pharmaciennes Katina Veillette et Annie Masson ont des clients un peu partout dans la MRC des Chenaux, de même qu’à Saint-Adelphe, Saint-Séverin et Trois-Rivières.

Une distinction

Lors du dernier Gala Artisan des Chenaux, les deux pharmaciennes ont reçu le prix dans la catégorie «Commerce».