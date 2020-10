Aide-mémoire | Permis ou non en zone rouge

La ville de Trois-Rivières est passée en zone rouge – alerte maximale jeudi dernier. Les mesures qui s’y rattachent entreront en vigueur le 10 octobre en soirée, tandis que celles qui s’appliquent aux écoles seront en vigueur à partir du 14 octobre. Qu’est-ce qui est permis ou non en zone rouge? Voici un petit aide-mémoire pour s’y retrouver.

À domicile : aucuns visiteurs provenant d’une autre adresse. Sont acceptés : un seul visiteur d’une autre adresse pour les personnes seules, proches aidants, personnes offrant du service ou du soutien et main-d’oeuvre pour travaux prévus.

CHSLD et résidence privée pour aînés : visites à des fins humanitaires seulement. Visites de personnes proches aidantes (1 personne à la fois et maximum 2 personnes par jour en CHSLD)

Rassemblements privés : interdits

Déplacements interrégionaux : non recommandés vers une zone verte, jaune ou orange, sauf pour les déplacements essentiels, étudiants, travailleurs, garde partagée, transport de marchandises.

Lieux culturels : salles de spectacle, cinémas, théâtres et musées fermés

Restaurants : salle à manger fermée, Microbrasseries et distilleries fermées uniquement pour leurs services de consommation sur place de nourriture ou de boisson

Entreprises, commerces et boutiques : ouverts

Soins personnels et esthétiques : saunas et spas fermés (à l’exception des soins personnels qui y sont dispensés). Maintien des services de soins personnels et esthétiques

Arénas : annulation des activités organisées pour tous les sports collectifs et individuels. Seul le sport-études et les concentrations sportives auront accès aux arénas, sans spectateur.

Bibliothèques municipales : accès fermé. Un service de prêt en mode commandes pour emporter est disponible. La réservation se fait en ligne (www.v3r.net) ou par téléphone.

Événements : annulation de l’ensemble des événements

Gymnases : permis : sports de raquette en simple / Interdit : sports collectifs, compétitions, classes de yoga, entraînements de groupe, sports de combat.

Lieux publics extérieurs ouverts (parcs, pistes cyclables, aires de jeux, etc.) : maintien des activités en respectant les mesures de distanciation et éviter tout contact. Capacité des lieux déterminée par les gestionnaires. Annulation de toutes les compétitions et activités structurées ou organisées.

Organismes communautaires : maintien pour les organismes oeuvrant auprès d’une clientèle vulnérable. Favoriser le télétravail et tenir les activités structurées qui portent une aide essentielle et significative (ex : banque alimentaire)

Salles communautaires : permis : pratique libre sportive en solo ou duo (maximum de 25 personnes selon la capacité de la salle) / Interdit : activités de loisirs organisées et structurées en groupe

Sports d’équipe :

Intérieur et extérieur fermé (clôturé) : exercices en groupe interdits. Seule la pratique libre en solo ou en duo est permise.

Extérieur ouvert : maintien des activités en pratique libre en respectant les mesures de distanciation et éviter tout contact. Annulation des compétitions et activités structurées et organisées de loisirs et de plein air et pour tous les sports collectifs et individuels organisés. Aucun rassemblement de personnes n’est toléré.

Services de la Ville

Hôtel de ville : services réduits avec la majorité du personnel en télétravail. Accessible sur rendez-vous seulement en communiquant avec le 311.

Service des permis, cour municipale, comptoir des taxes : maintien des services aux citoyens selon l’horaire régulier. Demande aux citoyens de prioriser les services en ligne ou de communiquer avec le 311 pour toute demande d’information.

Sécurité publique (police et incendie) : maintien des services

Séances du conseil municipal : en mode virtuel. Les séances sont diffusées sur la chaîne Youtube de la Ville de Trois-Rivières.