Aide financière de 150 000$: IDE Trois-Rivières dévoile les récipiendaires

ÉCONOMIE. C’est ce jeudi qu’Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières a dévoilé les dix projets qui bénéficieront d’une aide financière totalisant les 148 000$. Cette aide provient du Fonds de développement des territoires, volet «Projets structurants».

«Les appels de projets sont rentrés en janvier et nous avons joué notre rôle qui est d’accompagner les promoteurs pour qu’ils déposent des projets bien ficelés. Nous avons reçu 21 demandes, et après le fruit d’un travail rigoureux et d’analyses sélectives, pas moins de dix projets obtiennent une aide financière. Des projets, qui au total, génèrent des investissements 1,3M$», a confié Marie-Line Sauvé, commissaire industrielle chez IDE Trois-Rivières.

Parmi les projets sélectionnés se retrouve celui du Groupe RCM. L’entreprise souhaite faire l’acquisition d’équipements plus performants et souhaite réaménager certains locaux, ce qui représente des investissements de plus de 400 000$. ( https://www.lhebdojournal.com/projet-de-plus-de-400-000-chez-rcm/ )

Les autres heureux élus sont…

Le Temps de Pinte pour qui le financement servira au développement des points de vente corporatifs et des points de distribution des canettes.

Le CPE Jean-Noël Lapin pour qui le financement contribuera à l’ouverture d’une nouvelle installation qui accueillera 80 nouveaux enfants.

Le Musée POP qui a comme projet la création d’une nouvelle exposition qui s’adressera aux enfants de 4 à 11 ans.

Le Club de Soccer de Trois-Rivières pour qui le financement aidera à favoriser l’intégration des immigrants à la communauté trifluvienne en abolissant certains obstacles qui freinent leur participation aux activités telles que le recrutement, un service de covoiturage et une contribution aux frais financiers.

Le Service d’intégration au travail (SIT) Mauricie dont le projet vise à offrir des services adaptés à des personnes itinérantes ayant des problèmes de santé mentale. Les services offerts visent le développement de leurs compétences socioprofessionnelles et de leur employabilité.

La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières pour son projet consistant à organiser des activités structurantes pour les citoyens des zones dévitalisées de la Ville de Trois-Rivières.

pour son projet consistant à organiser des activités structurantes pour les citoyens des zones dévitalisées de la Ville de Trois-Rivières. L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs pour son projet «Grands Amis» qui se veut un jumelage entre des élèves primaires et les élèves de 4e et 5e L’organisme pourra renouveler et rendre le programme accessible à plus d’élèves.

La Brouette à qui le financement servira au développement et à la création de matériel pédagogique et d’outils de communications dans le but de promouvoir et de développer l’agriculture urbaine et l’écocitoyenneté à en Mauricie.

Le Centre de santé des femmes de la Mauricie qui a comme projet de développer et réaliser des activités d’éducation populaire et de sensibilisation par et pour les femmes de la diversité.

Pour être admissibles, les projets devaient avoir des retombées tangibles et un caractère innovant pour leur milieu. Les aides financières attribuées viennent soutenir le développement et dynamise de la communauté.