Aide financière aux entreprises: 50 demandes en analyse

Les entreprises actuellement visées par un ordre de fermeture du gouvernement du Québec sont de nouveau admissibles au volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM), qui prend la forme d’un pardon de prêt pouvant atteindre 100% des frais fixes mensuels admissibles.

C’est l’équipe d’Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières qui traite les demandes qui doivent être déposées en ligne.

« On avait un petit résiduel des sommes que l’on avait reçues au préalable, précise le maire Jean Lamarche. Les montants que l’on recevra cette fois-ci sont en cours de négociation. En date de la semaine passée, on a reçu 80 demandes de commerces et d’entreprises. Cinquante sont en analyse et traitement pour qu’on puisse octroyer des prêts pardonnables dès le début du mois de février. »

« Ça montre qu’il y a encore plusieurs entreprises qui ont encore besoin de soutien. On est là, on veut être là et être disponible pour les soutenir. Les commerces et les restaurants font partie de notre richesse », ajoute-t-il.

Les demandes d’aide financière déposées dans le cadre de l’AERAM devront être reçues au plus tard quatre semaines après la reprise des activités des entreprises visées par un ordre de fermeture.

Par ailleurs, le moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières accordées dans le cadre du PAUPME peut être prolongé jusqu’au 31 mars 2022, indique IDÉ Trois-Rivières.

Pour en savoir plus: https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-coronavirus/aide-en-regions-en-alerte-maximale