Elle aide les femmes à dévoiler leur beauté

Crédit photo : Photo Hebdo Journal - Audrey Leblanc

MODE. Femme dynamique, styliste empathique et travailleuse acharnée, l’entrepreneure Joëlle Désaulniers aide les femmes à se sentir belles et à mettre en valeur leur personnalité. Encore en démarrage, son entreprise de création de vêtements connait une croissance impressionnante. On retrouve des morceaux de sa signature dans 17 points de vente à travers le Québec.

Au 525 rue Barkoff, suite 100, une dizaine de petites fourmis s’activent. Tout est entièrement fait sur place. En s’inspirant de ce qui l’entoure, Joëlle imagine la collection. L’idée, c’est de créer une garde-robe complète comprenant à la fois des morceaux éclatés, classiques et confortables.

Ensuite, les designers Catherine et Martine conçoivent les patrons. Joëlle y fait le stylisme et les morceaux passent alors à l’essayage. Par la suite, Billy Lacasse, son conjoint et partenaire en affaires, structure la production sur une période déterminée. Taillage des tissus et couture s’en suivent. Une fois les vêtements dans l’inventaire, ils sont vendus en ligne et dans les divers points de vente physiques.

Je vois la beauté dans les personnalités et je transpose cette beauté dans les choix vestimentaires.

– Joëlle Désaulniers

«La force de l’entreprise, c’est un morceau, plusieurs façons. On appelle ça une garde-robe intelligente, explique la styliste. On peut porter une blouse à carreaux de plein de façons. Je suis capable de voir la beauté sur toutes les femmes. Je vois tout de suite ce qu’il faut mettre en valeur. Je vois la beauté dans les personnalités et je transpose cette beauté dans les choix vestimentaires. Par exemple, une personne qui a un beau sens de l’humour, je vais lui faire porter telles couleurs et tels motifs.»

«J’apprends aux femmes à se voir comme elles sont, ajoute-t-elle. Je me mets à leur place pour comprendre leur réalité. Quand une femme vient me voir, je peux voir sa personnalité et cerner ses besoins. Et je lui propose des vêtements en fonction de ça.»

Faire tomber les barrières

Selon l’entrepreneure, c’est son approche unique et son service personnalisé qui sont garants de son succès. Sa popularité grandissante, notamment sur les réseaux sociaux, en témoigne. «Je me suis lancée en affaires parce que j’avais le goût de faire sentir les filles belles, qu’elles se sentent bien dans leur peau et de faire une différence, confie Joëlle. J’avais déjà un talent pour voir ce qui est beau chez les gens, mais je ne savais pas avant que ce talent-là pouvait devenir un métier.»

Dans une société où les standards de beauté sont pratiquement inatteignables, Joëlle aide les femmes à faire tomber les barrières et à laisser libre cours à leur créativité. «Ce n’est pas parce que tu es petite que tu ne peux pas mettre de robes longues, mentionne-t-elle. Tout dépend de la façon de porter le vêtement. Il faut placer le vêtement différemment selon notre silhouette. Je ne mets pas de limites. Aimes-tu ça? Est-ce que c’est toi? Si la réponse est oui, on voit comment on peut faire pour que ça te plaise.»

Une passion devenue métier

Joëlle a fait ses premiers pas dans le monde de la mode en offrant des services de stylisme personnalisés. Elle n’avait que 23 ans à l’époque. Puis, elle est devenue blogueuse pour le centre d’achats Les Rivières.

«Quand j’offrais le service de stylisme, j’achetais tellement que je me suis fait rapidement connaître, raconte-t-elle. Je me suis fait aussi plusieurs fidèles clientes. Et c’est en parlant avec mon chum que l’idée de lancer mon entreprise a fait son chemin. J’ai acheté une vingtaine de machines à coudre. J’ai aussi rencontré un homme d’affaires qui a cru en moi dès le départ qui a financé le projet de s’installer dans notre local actuel. J’ai vraiment rencontré un ange en affaires qui m’a donné ma chance.»

Maintenant, elle n’accompagne plus les femmes lors de leurs virées de magasinage, mais celles qui le désirent peuvent toutefois prendre rendez-vous à l’atelier pour des essayages et des conseils. Quant à elles, les acheteuses en ligne ne sont pas en reste. Les commandes sont toutes accompagnées d’un mot personnalisé et, très souvent, de conseils sur la façon de porter le vêtement acheté.