Agrile du frêne : foyer d’infestation découvert au parc Antoine-Gauthier

Crédit photo : Archives

ENVIRONNEMENT. La Ville de Trois-Rivières confirme la présence de l’agrile du frêne sur son territoire. Un foyer d’infestation a été découvert au parc Antoine-Gauthier en mars dernier.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a bel et bien authentifié l’ADN des larves récoltées après l’écorçage comme étant des larves d’agrile. Pour l’instant, aucun autre foyer d’infestation n’a été découvert en sol trifluvien.

La Ville déclenchera sous peu son plan d’action pour minimiser les dégâts causés par cet insecte destructeur. Au moment opportun, la Ville sera en mesure de donner les détails sur les opérations qui seront mises de l’avant concernant les frênes sur les terrains municipaux et les terrains privés.

Trois-Rivières participera d’ailleurs à un projet pilote mis en œuvre dans douze municipalités. Grâce à un protocole de recherche de GDG Environnement en collaboration avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et Environnement Canada, des tests seront réalisés afin d’homologuer un traitement aux champignons contre l’agrile. GDG Environnement sera présent au parc Antoine-Gauthier le 18 avril pour effectuer des tests sur le terrain et former des techniciens.

Rappelons que l’agrile du frêne est un insecte ravageur tuant silencieusement les frênes. L’agrile aurait tué au cours des dix dernières années plus de 100 millions de frênes en Amérique du Nord. Si vous êtes inquiets à propos de votre frêne, communiquez avec le centre de services aux citoyens au 819 379-3733.