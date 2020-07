Agrile du frêne : 398 arbres seront traités cette année

Cette année, la Ville de Trois-Rivières traitera 398 frênes atteints de l’agrile du frêne avec l’insecticide TreeAzinMD. Les travaux visant à ralentir la progression de l’agrile du frêne ont débuté au début de la semaine.

L’objectif de cette action vise à conserver le plus longtemps possible la canopée urbaine qui a un impact significatif sur la température et la qualité de l’air en plus de diminuer considérablement les îlots de chaleur.

Pour le traitement de ses frênes, la communauté trifluvienne a accès au même tarif que celui obtenu par la Ville. Ce prix préférentiel est de 3,29 $ par cm de diamètre à hauteur de poitrine (DHP).

La Ville offre également une subvention en remboursant le traitement au TreeAzinMD sur les terrains résidentiels pour l’équivalent de 2 $ par centimètre de diamètre de tronc jusqu’à un maximum de 500 $ par propriété.

Le traitement réduit considérablement les risques d’infestation sans toutefois offrir de garantie. Il est susceptible de maintenir les frênes sains pendant des périodes prolongées, et ce, à un coût inférieur à l’abattage. La période idéale pour le traitement est du 15 juin au 31 août.

La date limite pour déposer une demande de traitement est le 15 août.

L’arbre doit présenter certaines conditions, dont avoir un tronc avec un DHP égal ou supérieur à 20 cm et une cime en bon état ou présentant un dépérissement de moins de 30 %.

Les détails sont disponibles au www.v3r.net