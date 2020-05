Agression au sentier écologique Châteaudun : l’agresseur s’est livré à la police

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sont intervenus au sentier écologique Châteaudun, samedi dernier en après-midi, suite à un appel signalant une agression sur une jeune femme.

Vers 12h45, un appel 911 entrée à la centrale mentionnait qu’une jeune femme venait d’être victime d’une agression par un individu.

Sur place, les policiers ont rencontré la victime, une femme dans la trentaine. Celle-ci a raconté qu’elle effectuait son jogging dans le sentier écologique Châteaudun, près de la rue Radnor alors qu’elle se serait fait agripper par un individu qui l’aurait projetée au sol.

Elle aurait réussi à faire fuir son assaillant en se débattant et aurait alerté des citoyens qui se trouvaient à proximité des lieux. Heureusement, la jeune femme n’aurait pas subi de blessures sérieuses.

Une opération de ratissage a suivi afin de retracer le suspect et recueillir des éléments d’enquêtes.

Vers 16h30, un individu a contacté la centrale de police à partir d’une cabine téléphonique, mentionnant qu’il était l’auteur de l’agression et qu’il désirait se livrer aux policiers. Ceux-ci se sont dirigés dans le secteur commercial Barkoff et ont procédé à son arrestation.

Le suspect, un homme de 24 ans, fut rencontré par les enquêteurs et a comparu par voie téléphonique sous des accusations de voies de fait et d’infliction de lésions corporelles. Il est demeuré détenu et devrait subir son enquête sur détention prochainement.