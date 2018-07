Agenda familial: les familles Leucan prennent la pose

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

COMMUNAUTÉ. L’agenda familial Leucan est de retour pour une deuxième année dans la région.

Il s’agit d’un planificateur août 2018 à août 2019 avec de grandes cases pour chaque journée afin d’y écrire les activités et rendez-vous de tous les membres de la famille. Chaque mois, l’agenda familial met en vedette une famille Leucan dont un enfant a été diagnostiqué d’un cancer.

Petits et grands ont joué aux mannequins le temps d’une journée, maquillage et coiffure inclus.

Cette année, un accent particulier a été mis sur les frères et sœurs des enfants malades.

«Il n’y a pas un jeune qui le vit de la même façon. Parfois, on parle seulement de l’enfant atteint, mais c’est difficile aussi pour les frères et les sœurs. Ce sont toutes sortes d’émotions. Certains peuvent se sentir coupables, d’autres ont de la peine pour leur frère ou leur sœur, d’autres manquent d’attention… C’est aussi dans notre mission de soutenir la fratrie. Avec l’agenda familial Leucan, on a vu, cette année, une façon de reconnaître les personnes qui gravitent autour de l’enfant malade et qui vivent cette situation», explique Annie Brousseau, directrice générale de Leucan Mauricie/Centre-du-Québec.

Certains enfants Leucan posent en compagnie de leur famille, d’autres avec leurs amis ou seulement leurs frères et leurs sœurs. On voit aussi de jeunes adultes qui ont vaincu le cancer étant enfant.

Deux jeunes garçons amateurs de hockey ont même eu la chance de poser en compagnie de Philip Danault, joueur des Canadiens de Montréal.

«Philip a accepté de venir à Trois-Rivières pour faire une surprise à deux petits gars. On a la chance que son agent, Stéphane Fiset, soit impliqué auprès de Leucan», souligne Mme Brousseau.

Les photos que l’on retrouve au sein de l’agenda familial sont l’œuvre de la photographe Stéphanie Chaîné qui n’a pas hésité à plonger dans cette aventure.

Pour l’instant, 2000 exemplaires de l’agenda familial Leucan sont en vente dès le 13 juillet au coût de 20$ au bureau régional de Leucan Mauricie/Centre-du-Québec et au service à la clientèle du Centre Les Rivières, à Trois-Rivières. Il sera également en vente en ligne au coût de 25 $ au https://secure.webleucan.com/registrant/TicketingCatalog.aspx?eventid=243605&LangPref=fr-CA.

Si la demande est plus forte, la directrice générale de Leucan Mauricie/Centre-du-Québec n’exclut pas la possibilité de retourner en impression.

L’entièreté des sommes amassées sera remise à l’organisme régional afin de soutenir sa mission auprès des familles des enfants atteints de cancer. Leucan Mauricie/Centre-du-Québec espère ainsi amasser 20 000$.

Rappelons que ce projet est issu de la collaboration entre Leucan Mauricie/Centre-du-Québec, une photographe de la région, soit Stéphanie Chaîné cette année, et les Hebdos de la Mauricie/Rive-Sud.