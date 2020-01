Affaires municipales: les échos du conseil de ville

Nouveau conseil exécutif

Le maire Jean Lamarche a annoncé la composition du nouveau conseil exécutif pour la prochaine année. Maryse Bellemare, Michel Cormier et Dany Carpentier font leur entrée au conseil exécutif. Seul Pierre-Luc Fortin y demeure. Il y occupera d’ailleurs la vice-présidence. «On compte trois nouveaux conseillers au conseil exécutif dans un objectif de rotation des membres. Ces conseillers avaient aussi manifesté un intérêt à siéger au conseil exécutif», précise le maire.

Des feux de circulation sonores sur Jean XXIII

Des feux de circulation sonore permettant de sécuriser la traversée de la rue pour les usagers ayant une déficience visuelle seront installés sur le boulevard Jean XXIII, à l’intersection de la Côte Richelieu. C’est une demande qui avait été faite à la Ville. Par ailleurs, près de 130 feux de circulation à travers la ville seront mis aux normes ou remplacés cette année.

District 55: plus de propriétés résidentielles

La Ville de Trois-Rivières entend agrandir légèrement le secteur résidentiel du District 55 en empiétant sur un espace originalement dédié à l’aire commerciale. Cet espace, situé au sud-ouest des boulevards du District et Arthur-Rousseau et au sud de l’intersection des boulevards du District, Arthur-Rousseau et des Athlètes, permettra le développement d’un immeuble de huit logements, ainsi que d’un autre pouvant avoir un maximum de 32 logements répartis en quatre étages. C’est la première fois que la Ville modifie une aire d’affectation du District 55 pour le faire passer de Commerciale à Résidentielle. Par ailleurs, une signalisation plus précise sera installée au carrefour giratoire du District 55.

Le maire pourrait célébrer votre mariage!

Le maire Jean Lamarche pourrait bientôt avoir l’autorisation de célébrer des mariages civils. La Ville a fait la demande à la ministre de la Justice du Québec afin que le premier magistrat de Trois-Rivières soit désigné comme célébrant compétent.

Le Centre culturel Pauline-Julien renommé

Le Centre culturel Pauline-Julien, situé sur la rue Fusey dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, changera de nom pour «Espace Pauline-Julien». La Ville justifie cette modification afin que le nom reflète mieux les nouvelles orientations de ce lieu.