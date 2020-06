Adrénaline Urbaine dévoile son nouveau terrain de jeu

L’entreprise trifluvienne Adrénaline Urbaine, qui a vu sa saison hivernale se clore drastiquement en raison de la venue de la COVID-19, rouvrira ses portes le 25 juin avec son tout nouveau skateparc extérieur.

En effet, enfants, adolescents et même les parents sont invités à venir s’initier et à évoluer en planche à roulettes durant toute la saison estivale.

«D’abord, les parents doivent savoir qu’on offre un environnement sécuritaire. C’est très important d’avoir la confiance de la clientèle. Une limite de deux planchistes par section sera imposée pour maintenir une distanciation sociale acceptable. Des zones d’attente sécuritaires pour les planchistes et pour les parents seront également disponibles. Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place pour respecter toutes les mesures imposées par le gouvernement», explique Francis-Olivier Jutras, propriétaire d’Adrénaline Urbaine.

«Notre équipe d’entraîneurs spécialisés d’Adrénaline Urbaine sera présente tout l’été pour offrir des cours d’initiation et d’évolution en planche à roulettes. On vient ajouter une nouvelle offre dans la région. On va également instruire et mettre à contribution le parent puisqu’aucune assistance physique ne sera possible avec le jeune. C’est doublement bon, car le parent et l’enfant repartiront avec de bons outils afin de poursuivre l’apprentissage à la maison. Nos spécialistes de la planche seront aussi présents lors des sessions libres pour assurer un respect des mesures sanitaires et assurer un environnement sécuritaire et encadré.»

Le skateparc sera divisé en trois zones, soit Débutant, Intermédiaire et Expert. Les entraîneurs sont des athlètes bien connus de la région qui comptent plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des sports de planche.

«Avec notre nouveau skateparc, nous offrirons aux jeunes un environnement respectueux et des outils leur permettant de s’épanouir tant psychologiquement que physiquement. C’est aussi une opportunité pour la population de découvrir une façon différente de se divertir et d’être physiquement actif dans un processus de saines habitudes de vie», ajoute celui qui a confirmé que la fin de saison hivernale a été difficile, mentionnant néanmoins que les camps de Noël et de la Semaine de relâche ont été fructueux.

«La philosophie de l’entreprise est axée sur le développement de la personne à part entière et non seulement de l’athlète. Été comme hiver, on mise sur le développement de la confiance en soi, sur l’enseignement de la patience, la prise de décision et le dépassement de soi. Nous offrons des cours unitaires, mais également en forfait. Si le jeune veut passer l’été avec nous, il va évoluer du début à la fin dans son sport», ajoute-t-il.

Un Défi Hors Piste virtuel

Malgré le confinement, l’équipe d’Adrénaline Urbaine n’est pas restée les bras croisés. Elle a mis sur pied plusieurs projets, dont des capsules vidéos éducatives sur les sports de planche. Elle a également décidé de réinventer son événement signature, soit le Défi Hors Piste, en offrant une version virtuelle.

«Malheureusement, le gouvernement a annoncé l’annulation de tous les évènements physiques pour l’été 2020, mais notre équipe est reconnue pour sa créativité et c’est pourquoi nous tenions à offrir aux jeunes et aux familles un défi en ligne. C’est un bon moyen de s’amuser, d’être créatif et de se démarquer malgré la situation», explique le propriétaire.

«On lance donc le Défi Hors Piste en mode virtuel pour tout le mois de juillet. Grâce au pouvoir du web, toute la province sera invitée à participer à la compétition en ligne. Les participants auront à relever une liste de défis créatifs qu’ils devront ensuite filmer.»

Cette toute nouvelle initiative fera l’objet d’une campagne de financement participatif sur la plateforme de La Ruche Mauricie. Le Défi Hors Piste se veut l’un des plus grands rassemblements de sports de planche au Québec. La compétition est accessible à tous et inclue quatre catégories, allant de Débutant à Professionnel. Il y aura un total de 5000$ en prix à gagner.

Tous les détails de cet événement en ligne seront disponibles dès le 21 juin au www.defihorspiste.ca.

Mesures de sécurité pour votre santé

-Plusieurs postes de désinfection seront disponibles

-Le port du masque est fortement recommandé

-Le poste d’accueil se fera à l’extérieur

-Deux planchistes à la fois seront acceptés sur chaque parcours

Location d’équipement

Vous devez apporter votre casque et le port de protège-genoux et coudes demeure à la discrétion. Il sera possible de louer des planches à roulettes (Réservation obligatoire). La désinfection sera faite avant et après la location des planches.