Adoption: Une étude pour mieux connaitre les besoins

La professeure Patricia Germain, du Département des sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières, profitait du mois national de la sensibilisation à l’adoption pour lancer une vaste enquête sur le territoire québécois. Son objectif: dresser un portrait de l’état de santé pour les enfants, adolescents et adultes issus de l’adoption internationale, ainsi que les soins et services offerts à ces personnes et leur famille.

Josée-Anne Goupil, directrice générale et secrétaire à l’adoption internationale, explique qu’il était impossible de répondre à toutes les questions reçues sur les personnes adoptées. « On ne pouvait pas dire quel était leur vécu. Est-ce qu’il y avait eu des besoins de santé? Comment s’était passée leur intégration? Comment s’était passé leur passage vers l’âge adulte? »

L’objectif du secrétariat à l’adoption internationale est de dresser un portrait des personnes adoptées afin de s’ajuster à leurs besoins, car selon Mme Goupil, il s’agit d’une « population qui est bien spécifique et qui a un vécu unique ».

« C’est toute une mission que nos collègues du secrétariat à l’adoption internationale nous ont confiée », souligne Patricia Germain qui est également membre du Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille (CEIDEF) de l’UQTR.

« [Cette étude] nous permettra de suggérer des façons d’améliorer les pratiques auprès des personnes adoptées et de leur famille », ajoute la professeure.

Une fois que les données auront été compilées et analysées, Mme Germain entend suggérer des façons d’améliorer les pratiques afin de mieux soutenir les personnes adoptées, les parents adoptifs et les intervenants.

Ce projet, qui s’inscrit dans la programmation d’Expériences Adoptions de la professeure Germain, vise trois publics différents, soit les personnes adoptées adultes, les pères et mères ayant adopté entre 1990 et 2019, ainsi que les professionnels de la santé des secteurs public et privé qui interviennent auprès de ces personnes.

« Les personnes adoptées et leur famille sont des gens qui ont besoin qu’on porte attention à leur histoire. Ensemble, on peut faire que les choses vont être meilleures », conclut Mme Germain.

Patricia Germain espère la collaboration du plus grand nombre de personnes possibles afin de dresser un portrait plus juste de l’expérience de tous. Il est possible de participer à la collecte de données en remplissant le questionnaire à l’adresse www.uqtr.ca/experiencesadoptions. Ce travail de recherche est une première pour le Québec.