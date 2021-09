Adolescente disparue

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver une adolescente qui manque à l’appel.

Marie-Pier Lemoyne âgée de 17 ans, a quitté son lieu de résidence le mardi 14 septembre dernier et depuis, elle n’a pas été revue. Des recherches préliminaires n’ont pas permis de la localiser.

Marie-Pier mesure 1,70 m et pèse 72 kg, elle a les cheveux longs de couleurs brun-roux et les yeux bruns. Elle arbore un tatouage en forme de triangle sur l’avant-bras gauche et un bonhomme sourire sur un doigt. Elle porterait un jeans de couleur blanc.

La jeune fille pourrait se trouver en compagnie d’un garçon qui est inconnu pour le moment.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant permettre de localiser la jeune fille peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 # 6.