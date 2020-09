Adolescente de 16 ans disparue

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver une jeune fille qui manque à l’appel.

Shelsy Lavalière Dumesnil, âgée de 16 ans, a quitté son lieu de résidence récemment pour une destination inconnue.

Celle-ci mesure 1 m 65 et pèse 64 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux courts de couleur bruns et s’exprime en français. Elle arbore de nombreux piercings au visage et un tatouage d’une rose sur la main gauche. Elle serait vêtue d’un kangourou foncé, d’un pantalon gris à motif, de style militaire et d’espadrilles.

Celle-ci pourrait se trouver à Trois-Rivières, dans le secteur du centre-ville.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver cette jeune fille, peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 touche # 6.