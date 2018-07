Adieu, après 23 ans

FERMETURE. À la mi-vingtaine, Karl Vachon a réalisé son rêve en fondant son propre bar, soit le Manchester Pool Pub. C’est le 7 juillet 2018, quelque 23 ans plus tard, que sera servi le dernier drink et qu’une dernière chanson y sera jouée…

Le Trifluvien n’a pas abdiqué facilement, bien ô contraire. Il a d’abord étudié deux plans d’action avant d’en venir à sa décision finale.

«J’avais deux plans bien réfléchis et je suis allé voir le comptable et le fiscaliste. L’objectif n’était pas de fermer. Avec le plan A, on transformait la place en resto-bar. Le menu était établi et l’emplacement de la cuisine était pensé. Mais on a analysé les problèmes de main d’œuvre en restauration, en plus du bon staff qui est dur à trouver aussi. Alors allait-on s’embarquer là-dedans?», lance-t-il d’entrée de jeu.

«Le plan B était de défaire les deux bars pour construire un bar central. Je remettais le bar au goût du jour. J’étais prêt à mettre un 100 000$. Encore là, on regardait les augmentations du salaire minimum et il fallait penser que d’ici deux ans, ça signifiait une augmentation de 20% de la masse salariale. Pour rentabiliser ces investissements, il aurait fallu travailler énormément. Fermer tout de suite, tout le monde est payé et tout le monde est heureux. Si je me lançais dans cette aventure, je me mettais en danger.»

Vous connaissez le vieil adage «Autre temps, autres mœurs». Et bien il s’applique bien dans le monde des bars et de la restauration.

«C’est partout pareil! Le Dagobert, le Maurice et le Bogart ont fermé. Certaines études démontrent que lorsque le cannabis est devenu légal en Californie, le chiffre d’affaires des bars a baissé énormément. Avant, les gens se rencontraient dans les bars. Maintenant, il existe tellement d’applications. Depuis 2008, le monde des bars est difficile. Les gens ne vont plus dans les bars. Ils consomment à la maison, autour de l’îlot», ajoute-t-il.

«Les jeunes ont des voitures neuves, des assurances, un cellulaire, un appartement et l’Internet à payer. Le budget est serré et leur habitude de consommation à changer. Il y a eu cette réglementation que les conducteurs de moins de 22 ans sont maintenant à 0,00 pour la consommation d’alcool. Il y a eu les réglementations sur le tabac. Ensuite, il a eu les réglementations de ne pas fumer sur les terrasses. Ce sont de bons règlements, c’est certain, mais qui touchent directement la clientèle du monde des bars et de la restauration.»

Chose certaine, le Trifluvien conservera des souvenirs mémorables de sa longue aventure.

«J’ai eu du plaisir sans bon sens, surtout au début. J’avais l’âge de ma clientèle. Maintenant, j’ai le double de leur âge! (rires). J’ai tellement eu de bons moments et j’ai rencontré des chums ici. C’est mon bébé, alors je suis très émotionnel. Avant de sortir de l’université, j’avais déjà ce projet-là en tête. Je l’ai appliqué et je l’ai mis en place. J’y allais toujours avec le principe des trois S pour réussir en affaires, soit le spot, le spot et le spot (rires.)»

«Maintenant, j’ai ma famille et le monde des bars est demandant les jeudis, vendredis et samedis soirs. S’il manque un staff, c’est toi qui le remplaces. Je suis rendu à passer à autre chose. Ce qui va me manquer le plus, c’est le côté social et la rencontre des gens.»

Futur local commercial

Étant donné que monsieur Vachon est propriétaire de l’établissement, son prochain but sera de trouver preneur à l’ancien «Manch».

«Je vais maintenant en faire un local commercial, disponible à la location. Ça peut devenir un dentiste peut-être, ou une pharmacie? Qui sait? On parle d’une possibilité de 3000 à 45000 pieds carrés», confie-t-il.

«Je vais modifier la bâtisse en fonction du locataire. S’il veut un deuxième étage, nous allons le faire. S’il veut conserver la porte de garage, nous allons la conserver. S’il veut une nouvelle devanture et une belle grande façade, nous allons le faire.»

Monsieur Vahcon a d’ailleurs demandé une étude de l’achalandage auprès de la Ville de Trois-Rivières. Les gens d’affaires intéressés à entrer en contact avec lui peuvent le faire via le 819-698-6438.