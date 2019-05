Acura MDX vs Infiniti QX60

Vous désirez un utilitaire de luxe intermédiaire. Ce n’est pas le choix qui manque avec plus de 20 modèles. Acura qui est à la traîne dans pratiquement tous les segments brille de tous ces feux avec le MDX qui est modèle le plus populaire de la famille. Avec un peu plus de 5 600 unités vendues au Canada l’an dernier, il occupe une place de choix dans ce segment derrière le Lexus RX, le Mercedes GLE et le BMW X5 et presque nez à nez avec le Cadillac XT5. Pour sa part l’Infiniti QX60 sans être boudé affiche des ventes plus discrètes.

Acura MDX

Le MDX est le joueur vedette d’Acura, le seul à être capable de se mesurer au chapitre des ventes aux autres membres de sa catégorie. Il jouit d’une excellente réputation et offre confort, plaisir de conduire, rendement et économie de carburant dans un même emballage. Le modèle profite en plus de quelques mise à jour pour 2019 comme un ensemble A-Spec regroupant des roues et des pneus plus larges avec un carénage avant plus agressif, des bas de caisse de la couleur de la carrosserie, des systèmes d’échappement plus larges et des garnitures extérieures noir brillant. Le MDX A-Spec dispose également de sièges sport en cuir rouge ou noir avec insertions en Alcantara noirs, volant plus épais avec palettes de changement de vitesse et embouts noir brillant. La puissance ne change pas sous le capot, mais vous avez un MDX au style plus sportif. Parmi les petits changements, les sièges électriques se règlent en 12 positions ( au lieu de 10). Le MDX peut désormais être équipé du système de suspension à amortisseur adaptatif d’Acura, et pour tenter d’endiguer le problème récurant de la boîte à neuf vitesses qui n’atteint jamais le 9e rapport, Acura a reprogrammé la boîte qui démarre maintenant en 2e vitesse.

Essence ou hybride

Vous avez toujours le choix de deux groupes motopropulseurs qui ne changent pas pour 2019. Le moteur essence V6 de 3,5 litres et 290 chevaux demeure l’offre de base avec la boîte à neuf rapports retravaillée et le très efficace système SH-AWD d’Acura, qui répartit le couple entre les roues avant et arrière et de gauche à droite. Une version Sport Hybride avec son V6 de 3,0 litres couplé à un trio de moteurs électriques et à une transmission à double embrayage à sept vitesses reste le choix haut de gamme. En plus d’une consommation de carburant plus que raisonnable, le Sport Hybride bénéficie également de plus de puissance avec 325 chevaux et le rouage intégral. Côté équipement, le MDX offre de série un régulateur de vitesse intelligent avec suivi à basse vitesse, assistance au maintien de la voie, alerte de sortie de voie, freinage autonome en cas d’urgence et alerte de collision avant. Si vous montez en grade, on ajoute un volant chauffant, un siège électrique de deuxième rangée rabattable et coulissant, un hayon électrique, un démarreur à distance et une clé de proximité avec démarrage à bouton-poussoir.

Une conduite rassurante

C’est sur la route que vous saurez le plus apprécié le MDX. Il offre confort, silence de roulement, tenue de route exceptionnelle avec un rendement plus que raisonnable le tout enveloppé dans une fiabilité exemplaire. Un VUS qui l’on prend plaisir à conduire.

Infiniti QX60

Certains VUS sont plus sport qu’utilitaires comme le BMW X5, un Mercedes GLE 63 AMG ou un Porsche Cayenne, d’autres sont plus utilitaires comme le Lexus RX, le Lincoln Navigator ou encore l’Infiniti QX60. Il faut en fait voir ce Nissan Pathfinder de luxe comme une alternative à une fourgonnette. Le QX60 partage sa plateforme et son groupe motopropulseur avec le Pathfinder. Les changements pour 2019 sont modestes. On note l’ajout d’une version Luxury, un avertisseur d’angle mort et de collision avant avec détection du piéton et un freinage automatique dans toutes les versions. Autre nouveauté: un ensemble d’options haut de gamme limité et un ensemble ProAssist qui comprend l’avertissement et la prévention de sortie de voies, l’avertisseur d’angles morts et les feux de route automatiques. La version Pure offre des roues de 18 pouces, des sièges avant chauffants électriques, des sièges coulissants à la deuxième rangée, un avertisseur de déclenchement pour les portes arrière et le système multimédia InTouch, entre autres. Le modèle de luxe ajoute une chaîne stéréo Bose à 13 haut-parleurs, une mémoire pour le siège du conducteur, des rétroviseurs latéraux inclinables en marche arrière, un soutien lombaire du siège du conducteur, un volant chauffant, un démarrage à distance du moteur et des barres de toit. La version Limited comprend des coutures contrastées intérieures, une garniture noire piano, une console et un volant garni de cuir, une garniture de pavillon noire, des sièges en cuir matelassé et perforé de couleur pierre et des roues de 20 pouces au fini sombre.

Un seul moteur

Sous le capot, vous avez toujours le V6 de 3,5 litres développant 295 chevaux et 270 lb-pi de couple avec l’éternelle transmission CVT. Au Canada, tous les modèles QX60 arrivent de série avec la traction intégrale. Si l’espace pour la famille est bon, la conduite va en décevoir plus d’un. Peu inspiré, le volant est sans vie, la suspension un peu molle et le roulis relativement important, il faut tenir pour acquis que votre facteur agrément au volant ne sera pas meilleur que celui d’une fourgonnette, donc assez bas sur une échelle de 1 à 10.

Avantages Acura MDX

Depuis ses tout débuts en 2001, Acura a démontré que le MDX était très fiable, offrait une excellente valeur de revente. Il offre aussi un agrément de conduite de loin supérieur au QX60

Avantages QX60

Pour sa part le QX60 offre plus d’espace pour la famille avec une 3e rangée de sièges, un meilleur aménagement

Similitudes

En ce qui a trait au prix et au contenu technologique, les deux modèles se comparent. Les deux profitent aussi d’un rouage intégral efficace avec un avantage à Acura et les deux peuvent remorquer 5 000 livres avec l’équipement approprié.

Verdict

Pour l’ensemble de l’œuvre, la victoire va au MDX qui détrône le QX à presque tous les chapitres, sauf celui de l’espace. Il est sportif, confortable, silencieux, offre un rouage intégral plus efficace et même si Nissan nous vante les mérites d’économie de carburant de sa boîte CVT, Acura obtient des meilleures cotes avec sa boîte à neuf rapports.

Fiche Technique

Acura MDX InfinitiQX60

Transmission auto à 9 rapports CVT

Rouage 4 RM 4 RM

Consommation (ville) 12,7 L/aux 100 km 12,5 L/aux 100 km

Consommation (route) 9,1 L/aux 100 km 9,0 L/aux 100 km

Hybride

9,1 L/aux 100 km

9,0 L/aux 100 km

Réservoir de carburant : 74 litres 74 litres

Moteur

Type Essence Essence

Puissance 290 cv 295 cv

Couple 267 lb-pi 270 lb-pi

Cylindres 6 cylindres 6 cylindres

Cylindrée 3,5 litres 3,5 litres

Hybride

321 cv

289 lb-pi

6 cylindres

3,0 litres

Capacités

Espace cargo 447 L, 1 277 L 447 L

Capacité remorquage 2268 kg 2 268 kg

Extérieure

Longueur 4 917 mm 4 988 mm

Largeur 1 975 mm 1 960 mm

Hauteur 1 716 mm 1 722 mm

Empattement 2 820 mm 2 900 mm

Garantie 4 ans/ 80 000 km 4 ans/100 000 km

Prix 54 390 $ à 69 990 $ 55 795 $ à 65 295 $

Acura MDX

Nous avons aimé

Choix de moteur

Fiabilité éprouvée

Agrément de conduite

Nous avons moins aimé

Style anonyme

Prix élevé ( hybride)

Infiniti QX60

Nous avons aimé

Espace généreux

Confort de roulement

Style assez réussi

Nous avons moins aimé

– Mécanique dépassée

– Pathfinder déguisé

– boîte CVT