Acura dévoile sa 2e génération de TLX

Après avoir présentée sa première génération de TLX en 2014, Acura a finalement accouché d’une seconde mouture pour 2021. Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis 7 ans et le cahier de charge qui définit une berline sport aussi. C’est pourquoi Acura a revu à la hausse tous les chiffres de cette berline. Avec une structure de carrosserie et une architecture de châssis exclusifs au modèle, une gamme de deux moteurs turbo et une proposition athlétique, la TLX compte bien faire mieux au chapitre des ventes que la première génération.

Le retour de la type S

La deuxième génération du TLX marque également le retour très attendu de la variante haute performance de la Type S d’Acura après une interruption de dix ans. Le TLX Type S, qui arrivera au printemps 2021, sera propulsé par un tout nouveau moteur V6 de 3,0 litres turboc et équipé du système de traction intégrale Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD) d’Acura. La puissance demeure encore un mystère. Ce que nous savons toutefois, c’est que le moteur d’entrée de gamme sera dérivé de celui que l’on retrouve dans le RDX. Il s’agit d’un 4 cylindres 2 litres turbo, livré lui aussi avec le système SH-AWD de quatrième génération, le système audio haut de gamme Acura ELS STUDIO 3D et une version remaniée de l’écran tactile qui souhaitons-le sera plus convivial. Le 4 cylindres va développer 272 chevaux et 280 lb-pi de couple. Des chiffres identiques à ceux du RDX ce qui constitue une bonne nouvelle, car le petit dernier d’Acura ne manque pas de nerfs au volant. Notons que les deux moteurs aurons comme seule transmission une boîte automatique à 10 rapports.

Nouvelle structure

Acura se dit avoit été inspiré par le concept Precision pour la nouvelle TLX. Une allure plus effilée, un capot plus large, des proportions plus généreuses. Par rapport au modèle précédent, la nouvelle TLX offre un empattement plus long de 94 mm, une carrosserie plus large de 56 mm avec des voies avant et arrière plus larges (respectivement +30,5 mm et +41 mm), un toit plus bas (-15 mm) et une dimension plus importante du point de vue du rapport entre les essieux (+198 mm). À l’avant, une calandre en diamant pentagonale, plus audacieuse et plus droite, est flanquée de feux Acura de nouvelle génération, caractéristiques de la voiture, présentés en avant-première dans le concept de type S. Il s’agit notamment des nouveaux phares à D.E.L. Jewel Eye® à quatre éléments à DEL et des feux diurnes à DEL également . L’habitacle est situé plus en arrière sur la carrosserie et comporte des montants de toit plus inclinés vers l’intérieur pour accentuer encore la position basse et large de la TLX. Le toit lui-même a été sculpté avec une section centrale plus basse, définie par deux rainures incurvées vers l’intérieur, pour un look plus distinctif qui transmet un sentiment de mouvement et d’abaissement.

Une version A-Spec

La version 4 cylindres A-Spec sera de retour en ajoutant des améliorations à l’apparence sportive distinctive à l’intérieur et à l’extérieur. Les caractéristiques extérieures uniques de l’A-Spec comprennent des roues de 19 pouces gris foncé, des accents noirs brillants de l’avant à l’arrière, un traitement des phares et des feux arrière assombris et un aileron arrière prononcé. La Type S qui arrivera au printemps prochain s’appuie sur le modèle A Spec et ajoutera une calandre unique en pointe de diamant et des prises d’air latérales plus grandes. Les éléments aérodynamiques comprennent un aileron arrière, un séparateur avant et un diffuseur arrière agressif, ainsi que de grandes sorties d’échappement quadruples qui rappellent la TL Type S 2007-2008. Des roues exclusives de 20 pouces seront habillées de pneus performance de série 255.

Construite à l’usine de Marysville en Ohio, la TLX 4 cylindres arrivera au courant de l’été et la version V6 au printemps 2021

