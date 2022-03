Yves Perron tente de venir en aide aux Ukrainiens

Le député du Bloc Québécois dans la circonscription de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, de concert avec son parti, propose des mesures concrètes envers le gouvernement du Canada pour venir en aide aux Ukrainiens qui tentent de trouver refuge au pays. Ces pistes de solutions se concentrent notamment sur la simplification pour les Ukrainiens à faire du Canada une terre d’accueil.

Parmi ses propositions, le Bloc veut entre autres faciliter le processus d’attribution ou de prolongation de visas aux Ukrainiens fuyant leur pays natal en raison du conflit armé déclenché par la Russie. « Il s’agit premièrement de prolonger tous les permis et visas temporaires, et deuxièmement, de lever l’obligation d’obtenir un visa de touristes. Il est de notre devoir d’agir au plus vite, le gouvernement peut compter sur notre appui en ce sens, » explique le député, par voie de communiqué.

En plus de cette déclaration, M. Perron a aussi saisi l’occasion pour rappeler l’appui du Bloc Québécois à toute mesure visant à accorder la priorité de traitement aux résidents de l’Ukraine. L’ajout de canaux de communication avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), et le traitement d’urgence les demandes de passeports et de de documents de voyage pour les ressortissants canadiens seront des nécessités pour la durée du conflit.

Depuis le début de la crise, le 23 février, le gouvernement du Canada a imposé une série de mesures pour aider les Ukrainiens qui tentent de fuir leur pays. Les demandes de résidence permanente, preuves de citoyenneté, de résidence temporaire, et d’attribution de citoyenneté aux personnes adoptées sont notamment mises en priorité pour les personnes vivant actuellement en Ukraine.

Selon M. Perron, il est essentiel pour l’ensemble des Canadiens d’exprimer leur reconnaissance à l’endroit du peuple Ukrainien: « Le peuple Ukrainien et sa communauté du Québec ont tout mon respect. C’est le principe même de la démocratie qui est écorché dans cette crise, et nous avons tous le devoir de nous assurer que les Ukrainiens puissent jouir chez eux, de la liberté et de la paix auxquelles ils aspirent, » dit-il.

Le député en profite aussi pour inviter toutes personnes touchées de près ou de loin par ce conflit qui aurait besoin de soutien d’entrer en contact avec son bureau de circonscription, au 819-228-1210, ou le 1 866-311-1210. (D.B.)