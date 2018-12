Ville de Trois-Rivières: horaire des Fêtes

TROIS-RIVIÈRES. Voici l’horaire des différents services municipaux à l’occasion de la période des Fêtes.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX

• Les bureaux municipaux seront fermés du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclusivement;

• Le cabinet du Maire sera pour sa part fermé du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier inclusivement.

Les préposés du 311 seront sur place les 27, 28 décembre et les 3, 4 janvier pour répondre aux appels.

SERVICE DES PERMIS

Comptoir principal (4655, rue Saint-Joseph)

Fermé du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclusivement.

Reprise de l’horaire habituel le jeudi 3 janvier

Points de service

Saint-Louis-de-France (100, rue de la Mairie)

Cap-de-la-Madeleine (200, rue De Grandmont)

Fermés du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier inclusivement. Reprise de l’horaire habituel dans la semaine du 7 janvier.

FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Les bibliothèques seront fermées les 24-25-26-31décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

URGENCES services accessibles 24 h/24

Service à la clientèle : 311

Direction de la police : 819 691-2929 (ou 911)

ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES

Des changements sont à prévoir pour les collectes des ordures et des matières recyclables :

• Collecte du mardi 25 décembre, reportée au mercredi 26 décembre;

• Collecte du mardi 1er janvier, reportée au mercredi 2 janvier.

Les citoyens sont invités à laisser leurs bacs en bordure de rue jusqu’à ce qu’ils soient collectés.

ARBRES DE NOËL

Les arbres de Noël seront collectés sur rue, entre le 8 et le 18 janvier, simultanément avec la collecte des ordures et des matières recyclables. Une seule collecte est prévue pour chacune des zones.

PARCOMÈTRES ET HORODATEURS SUR RUE

Stationnement gratuit lors de fériés, soit les 24-25-26-31 décembre, 1er et 2 janvier.

ARÉNAS

• Les arénas Jérôme-Cotnoir, Claude-Mongrain et le Colisée seront fermés les 24-25-26-31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier;

• Des séances de patinage et de hockey libres ont été ajoutées à l’horaire régulier. Pour plus d’information, visitez le v3r.net/Activités et loisirs/Installations sportives et récréatives.