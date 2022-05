Veille de tornade en Mauricie

Environnement Canada et MétéoMédia ont émis une veille de tornade pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Les conditions sont propices à la formation d’orages violents qui pourraient produire des tornades cet après-midi. Des vents forts, de la grosse grêle et de la forte pluie sont aussi possibles.

Il s’agit d’une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. Une veille de tornade est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d’orages pouvant produire des tornades.

Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. De son côté, Québec Vortex rappelle qu’il ne faut jamais prendre à la légère les veilles et encore moins les alertes de tornades, et ce, même au Québec :

« Toutes les tornades peuvent tuer, même les plus faibles. Le terme « mini-tornade », souvent utilisé par les médias, est à proscrire puisqu’il tend à minimiser les risques reliés au phénomène.

Les tornades sont trompeuses… Si le tourbillon vous semble stable ou grossit, en réalité, il se dirige vers vous. Notez également que les vents au sol ne sont pas toujours « visibles » s’ils ne soulèvent pas de poussière ou de débris.

Quoi faire en cas de tornade:

Dans votre maison:

Descendez le plus bas possible, idéalement au sous-sol, et vous placer dans la pièce la plus petite et la plus au centre de votre habitation. Restez le plus loin possible des fenêtres, portes et murs extérieurs. Une salle de bain, une garde-robe ou un couloir peuvent faire l’affaire. Protégez-vous sous une table ou un bureau lourd.

Au bureau ou dans un immeuble d’appartements:

Réfugiez-vous à un étage inférieur ou dans un couloir. Idéalement, rejoignez le sous-sol. N’UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS! Éloignez-vous des fenêtres et des murs extérieurs.

À l’extérieur:

Réfugiez-vous dans un bâtiment ayant une structure solide et suivez les directives précédentes. Une maison mobile, une roulotte, une tente et une voiture NE SONT PAS considérées comme une protection solide. Plus de 50% des décès causés par les tornades se produisent dans des maisons mobiles.

Sur la route:

Ne vous dirigez pas vers la tornade et éloignez-vous-en prudemment. Se mettre à l’abri sous un ponceau ou un viaduc n’est pas une bonne idée puisque les vents y s’engouffreront comme dans un tunnel et vous ne serez pas protégés des débris. Rejoignez un bâtiment SOLIDE pour vous y réfugier.

Quoi faire si aucun bâtiment solide n’est à votre disposition:

Plaquez-vous au sol, face contre terre, et protégez votre tête le mieux possible. Si vous êtes près d’un fossé ou d’un creux, couchez-vous dedans tout en tenant compte du fait qu’il pourrait y avoir une augmentation rapide du niveau d’eau. Soyez prêt à vous déplacer rapidement. Restez toujours à distance des bâtiments peu solides, des véhicules et des objets qui pourraient être soufflés par la tornade. »