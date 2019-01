UQTR: une conférence gratuite pour lancer la session hivernale

Crédit photo : Marie-Eve Veillette

Pour souligner la rentrée hivernale sur le campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’Université du Troisième âge (UTA) offre une conférence gratuite de Luc Blanchette, professeur de psychologie au Cégep de Trois-Rivières sur «La santé mentale au quotidien», ce matin.

Les conséquences de l’anxiété, d’une humeur maussade ou d’une fatigue mentale peuvent être nombreuses et se répercuter à la fois sur notre vie sociale, notre état mental et notre santé physique. Les objectifs de cette présentation sont donc de jeter un bref coup d’œil aux signes de l’anxiété et de la fatigue mentale et voir les stratégies pertinentes pour nous aider à changer nos perceptions et mieux gérer ou contrôler notre anxiété et passer à travers les périodes plus difficiles anxiogènes de notre travail, de notre vie personnelle et/ou sociale.

Par la même occasion, la population pourra en profiter pour s’inscrire à l’une des formations inscrites à la programmation de la session d’hiver. Lors de l’événement, café et de mignardises seront offerts aux personnes présentes.

Afin de faciliter l’organisation de l’évènement, il serait important que les personnes s’inscrivent sur le site internet de l’UTA (www.uqtr.ca/uta), à la droite de la page d’accueil, en cliquant sur l’image représentant l’accueil hivernale 2019.

La période d’inscription à l’UTA se déroulera jusqu’au 25 janvier prochain. La session débutera le 4 février.

L’UTA offre également des formations en dehors du campus de l’UQTR. Plusieurs endroits de la région sont ainsi desservis par l’UTA : Batiscan, Louiseville, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Narcisse, Nicolet, Saint-Tite, La Tuque, Shawinigan et Drummondville.

Pour connaître la programmation de l’hiver 2019 ou pour s’inscrire: www.uqtr.ca/uta.