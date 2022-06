Uni-Recycle échange des électroniques contre des arbres

Pour honorer la journée mondiale de l’environnement (le dimanche 5 juin), Uni-Recycle propose d’échanger des appareils informatiques et électroniques désuets contre des arbres à planter par l’intermédiaire d’un évènement convivial.

Sur place, les participants recevront un arbre à planter accompagné d’un guide de plantation. Ils pourront aussi déguster des collations, boissons et hotdogs spécialement préparés par les usagers du plateau de travail de l’entreprise, dont 100% des ventes iront à l’organisme Le Bon Citoyen. Finalement, tous les participants gagneront un prix de présence ainsi qu’une chance de remporter le grand prix d’une valeur de 770 $ chez Le Balluchon Éco-villégiature.

« Cette année pour marquer la journée mondiale de l’environnement, nous avons voulu faire d’une pierre deux coups en valorisant le recyclage électronique et en offrant quelque chose de symbolique en échange. C’est typiquement le type d’évènement qui nous tient à coeur parce que nous pouvons être utiles aux citoyens, tout en l’étant pour l’environnement » explique Philippe Gignac, président-directeur général d’Uni-Recycle. Par cet évènement, l’entreprise souhaite unir l’inutile (les appareils désuets) à l’agréable tout en lui permettant d’appuyer son objectif de planter 10 000 arbres en 2022.

Tous les citoyens de Trois-Rivières et des environs sont donc invités à aller déposer leurs vieux appareils informatiques et électroniques au 509, rue du Père Daniel dimanche le 5 juin, entre 8h et 16h. (A.L.)