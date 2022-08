Une vision de développement pour le parc Martin-Bergeron

La Ville de Trois-Rivières vient de se doter d’un cadre stratégique de développement du parc Martin-Bergeron, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. L’objectif: donner un nouveau souffle au parc et en faire un réel pôle sportif complet et unique sur le territoire.

« Ce cadre stratégique s’inscrit dans la volonté de se démarquer dans le domaine sportif. On veut développer ce parc pour avoir quelque chose d’attractif à l’échelle provinciale, mais aussi offrir un équipement extrêmement intéressant pour l’ensemble de la population trifluvienne. Tout a été considéré et le site a été caractérisé. On y retrouve aussi des idées de développement, de disciplines sportives, d’aménagement et d’entretien. C’est quelque chose qui était nécessaire », souligne Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal du district des Estacades.

Le parc Martin-Bergeron a besoin d’amour pour atteindre son plein potentiel. Le document fait d’ailleurs état de plusieurs éléments à corriger et à améliorer dans les installations.

En ce sens, une démarche collaborative a été lancée avec des organismes sportifs du milieu trifluvien d’obtenir leur avis sur ces questions. Les organisations ont notamment identifié l’ajout de douches et de vestiaires, l’éclairage à revoir, la rénovation des cabanes extérieures, la correction des terrains et des clôtures et s’assurer que les installations soient conformes et conviviales pour l’ensemble des sports qui peuvent y être pratiqués.

Le document propose une série d’actions à prioriser d’après l’état des différentes infrastructures dans le but de les mettre aux normes.

« Je crois que l’élément déclencheur de cette démarche a été le moment où on a perdu l’aréna Jean-Guy Talbot et qu’on cherchait quelque chose pour le remplacer, raconte M. Fortin. Je me disais qu’il fallait réfléchir à ce qu’on voulait pour ce secteur et comment l’inscrire dans l’offre globale de la ville. Au final, on a convenu que c’était le secteur qu’il fallait développer pour le sport à Trois-Rivières. C’est un outil extraordinaire qui nous permettra d’avancer à long terme. »

Des éléments à prévoir dans le futur pavillon multisports, qui devrait voir le jour sur le site de l’ancien aréna Jean-Guy Talbot, afin d’y attirer des compétitions ont aussi été considérés pour qu’il soit complémentaire aux installations du parc et qu’il puisse permettre une cohabitation harmonieuse entre la clientèle adulte et la clientèle mineure, en particulier pour la configuration des vestiaires.

« Le document se penche aussi sur la façon dont le parc s’inscrit dans le secteur et dans la perspective du nouveau quartier qui se trouvera sur le site de l’ancienne usine Aleris. On pense au transport, les façons de s’y rendre en transport actif et en voiture, comment on se déplace sur le site », précise le conseiller municipal.

Les organismes consultés ont suggéré d’installer des abris d’autobus à proximité et d’intégrer des pistes cyclables pour augmenter la connectivité du site. L’enjeu de la sécurité pour les piétons, particulièrement en lien avec la vitesse des véhicules circulant autour du parc, a aussi été évoquée.

La Ville espère ainsi positionner le parc comme un pôle sportif polyvalent ayant une signature distinctive et d’y développer des infrastructures et des aménagements accueillants et accessibles, le tout en cohérence avec une perspective de développement durable.

Il s’agit d’abord et avant tout d’une planification stratégique. Les propositions qui s’y trouvent ne seront peut-être pas toutes concrétisées, mais le tout permettra d’orienter le développement du parc selon le budget qui sera disponible au fil du temps.

Un lieu d’intérêt pour le tourisme sportif

Le parc Martin-Bergeron est déjà identifié comme un lieu d’importance pour la présentation de la Finale des Jeux du Québec en 2025, si la Ville de Trois-Rivières obtient la compétition. Si Trois-Rivières est retenue en tant que milieu hôte, elle aura accès à des subventions pouvant grimper jusqu’à 5 millions $ pour moderniser et adapter les infrastructures sportives du territoire.

D’ailleurs, le parc Martin-Bergeron a tout le potentiel pour attirer des compétitions d’envergure, fait remarquer Jean-Philippe Lemay, délégué commercial au tourisme sportif chez Innovation et développement économique Trois-Rivières. Le site dispose déjà d’installations de qualité, comme les surfaces de dek hockey et les courts de tennis sur terre battue, ainsi qu’un terrain de baseball à surface synthétique.

« Ça va devenir un pôle majeur! Si on parvient à avoir les Jeux du Québec en 2025, ce sera un site fort dans le déroulement des compétitions. Pour le développement du tourisme sportif, le parc va amener énormément d’opportunités, affirme-t-il. Dans une perspective plus large, dans le secteur du tourisme sportif, quand tu as des infrastructures de qualité qui répondent au normes des fédérations provinciales, nationales et internationales, ça amène beaucoup de possibilités. »

Le cadre stratégique fait la liste de différents éléments à prévoir pour attirer des compétitions. Il y est notamment question d’avoir une vision d’accès universel et d’inclusion, mais également d’avoir des abris sur les terrains de sports en cas de pluie. Au fil de la consultation effectuée auprès d’organismes sportifs, la question des espaces sanitaires et des vestiaires est un point qui revenait lorsqu’il était question d’accueillir des événements sportifs d’envergure. La possibilité de réserver des espaces pour les arbitres et l’accès à un secrétariat sportif ont aussi été mentionnés, tout comme l’ajout d’une offre alimentaire.

« N’oublions pas qu’un pôle sportif comme celui-là favorise le sport sur le plan local également, fait remarquer Jean-Philippe Lemay. La démarche pour obtenir la Finale des Jeux du Québec s’inscrit aussi dans cette optique. En matière de tourisme sportif, on a un potentiel qui demeure à être exploité, entre autres en raison du projet sur le site du parc Martin-Bergeron et aussi pour les mises aux normes qui seront faites sur le territoire. »

Trois-Rivières dispose d’un bon momentum depuis quelques mois, précise-t-il. « Il y a eu des discussions avec Baseball Canada, dans les derniers mois, pour la tenue d’un championnat canadien à Trois-Rivières. Il y avait des enjeux de délais et de mise aux normes des terrains. Le parc Martin-Bergeron faisait partie des sites ciblés pour l’accueillir. Avec l’ampleur des travaux qui pourraient s’y faire, je suis sûr que ça va nous amener d’autres opportunités. »