Une soirée pour réfléchir à l’avenir de Trois-Rivières

Le jeudi 15 septembre prochain, de 18 h à 20 h, au Pavillon St-Arnaud, le conseiller du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, et la conseillère du district de St-Louis-de-France, Geneviève Auclair, invitent les Trifluvien.nes à une rencontre ouverte sur la gouvernance en présence de l’ancien maire de Gatineau et nouvellement chroniqueur à La Presse, Maxime Pedneaud-Jobin. Les citoyen.nes sont invité.es à venir échanger sur la démocratie locale, la manière de la rendre vivante et sur les manières de composer avec les enjeux actuels auxquels font face les villes du Québec.

Nouvellement élue, Geneviève Auclair, se questionne depuis le début de son mandat – voir même lors de la campagne électorale – sur la gouvernance de la Ville de Trois-Rivières. Élu en 2017, Dany Carpentier organise des rencontres sur des sujets qui sont préoccupants pour les gens de son district. Depuis janvier dernier, quelques 120 personnes ont participé à une des 12 rencontres qu’il a tenues. Cette fois, il souhaite convier les citoyens à en apprendre plus sur le cas de Gatineau et échanger sur ce dont Trois-Rivières a besoin pour rapprocher les citoyen.nes de leur ville et ainsi gagner en résilience et en agilité.

L’entrée est libre et gratuite, mais il est préférable de réserver une place en communiquant avec M. Carpentier (dcarpentier@v3r.net) ou Mme Auclair (gauclair@v3r.net). (A.L.)