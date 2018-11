Une semaine pour prévenir les violences sexuelles

Crédit photo : Marie-Eve Veillette

TROIS-RIVIÈRES. C’est cette semaine que l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) tient la Semaine de prévention des violences sexuelles.

Jusqu’à vendredi, plusieurs activités de sensibilisation et d’information seront présentées dans le but de témoigner à l’ensemble de la communauté universitaire l’engagement d’offrir un milieu d’études et de travail exempt de comportement à caractère sexuel inadéquat.

Parmi les activités mises en place, un midi-conférence sur la « représentation féministe chez les minorités culturelles » est prévu le mercredi 21 novembre à l’Atrium C.E.U. du pavillon Ringuet, de 12 h à 13 h 30. Cette activité sera animée par Dalila Awada, citoyenne engagée sur les principaux enjeux reliés à cette problématique, ainsi que Mme Cathy Tétreault, directrice du Centre Cyber-aide.

Les membres de la communauté universitaire qui ne peuvent se déplacer pourront suivre le tout à distance sur le site https://www.uqtr.ca/diffusion_en_direct.

Partenaire de la Semaine de prévention des violences sexuelles, le Centre d’aide et de lutte aux agressions sexuelles (CALACS) de Trois-Rivières offrira des formations Témoin-actif le 22 novembre, de 13 h à 16 h pour les étudiants, ainsi que le 23 novembre, de 9 h à 12 h pour les employés. Les étudiants peuvent s’y inscrire en cliquant sur le lien suivant https://doodle.com/poll/w79kgheswam3xay8, tandis que le personnel de l’UQTR doit compléter son inscription en se rendant à l’adresse https://doodle.com/poll/75cdqtbi7wm9q5k9.

Finalement, différents kiosques d’information seront animés par des étudiants, du 20 au 22 novembre entre 9h et 17h, aux pavillons Michel-Sarrazin et Albert-Tessier.