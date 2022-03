Une passion qui a voyagé de la France à Trois-Rivières

L’école d’art équestre Beauvallon accueille les amoureux des chevaux depuis plus de 10 ans dans le secteur Pointe-du-Lac. L’expertise développée par les propriétaires, Magali Delaud et sa fille Manon Innocenti, a permis à l’entreprise de se démarquer, notamment en offrant des cours dans le cadre d’un programme sport-études. Depuis l’an dernier, elle propose même des spectacles équestres en forêt.

L’histoire de l’école Beauvallon ne date pas d’hier. Elle a débuté dans le sud de la France en 2001 lorsque Mme Delaud y a ouvert une école classique. Entraîneure internationale de niveau 2, elle y faisait du spectacle équestre. « J’avais une écurie de 62 chevaux, dit-elle. On était trois entraîneurs et on avait 240 élèves par semaine. »

Après quelques années, faute d’espace, elle a commencé à rechercher un autre endroit. Elle a d’abord regardé en France, puis ses recherches l’ont guidée vers Trois-Rivières.

« Avant de s’installer ici, on a visité plein de fermes, raconte-t-elle. On est arrivé en mars 2010 après un long voyage avec mon mari, mes deux enfants et douze chevaux. »

« On a commencé à faire des spectacles, puis est arrivé ensuite le sport-études en partenariat avec l’Académie les Estacades, poursuit Mme Delaud. On a une vingtaine d’étudiants chaque année. Ils sont ici tous les après-midis. »

Nouveau projet

Outre le sport-études, au printemps et à l’automne, l’école d’art équestre offre des cours à une soixantaine d’élèves par semaine. À cela s’ajoutent les jeunes des camps de jour en été. L’an dernier, ils étaient une centaine.

« On a adapté nos spectacles au fil des ans, mentionne Manon Innocenti, copropriétaire de l’entreprise familiale depuis 2015. L’an dernier, on a démarré un nouveau projet. On a fait un chemin animé dans la forêt à l’Halloween, en collaboration avec les étudiants du sport-études. C’est un parcours pédestre avec des stations où les gens peuvent s’arrêter et regarder des numéros. C’est un parcours d’environ une heure et demie. On a l’intention d’en refaire. »

Jusqu’à tout récemment, l’entreprise était située dans un quartier résidentiel en développement. Cherchant à offrir plus d’espace et de quiétude aux animaux, les propriétaires ont déménagé l’entreprise en 2020 sur le rang Saint-Nicolas, toujours à Pointe-du-Lac.

À ce jour, l’entreprise compte une trentaine de chevaux ainsi que des poneys. Certains viennent d’Espagne et des États-Unis. Pour les épauler dans le travail administratif, les propriétaires peuvent compter sur leur amie Annie Courtois, qui leur donne un bon coup de pouce avec la paperasse.