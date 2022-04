Une nouvelle vocation pour l’ancienne usine de Cascades Lupel

L’ancienne usine de pâtes et papiers de Cascades Lupel aura bientôt une nouvelle vocation grâce au Groupe Inspire qui a fait l’acquisition des installations.

L’entreprise basée à Terrebonne est spécialisée en repositionnement et en restauration de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Il est encore trop tôt pour confirmer la nature des activités à vocation industrielle légère qui seront réalisées sur ce site, puisque de 6 à 12 mois de travaux seront nécessaires pour réhabiliter les installations et les rendre adéquates pour les futurs locataires.

« Nous travaillons avec des bâtiments de plus d’une centaine d’années qui ont été des témoins importants de l’histoire des pâtes et papiers à Trois-Rivières. Nous souhaitons d’ailleurs accorder une attention particulière au passé ouvrier du site dans la signature du projet, explique Sébastien Gariépy, président du Groupe Inspire. Les bâtiments possèdent un cachet particulièrement intéressant qui ouvre la porte à de multiples possibilités. Surtout, ils offrent un espace impressionnant pour de futurs projets. »

Ce dernier invite les entreprises intéressées lui faire part de leur intérêt: « Nous sommes ouverts aux différentes propositions, mais nous considérons que la vocation agroalimentaire y aurait un énorme potentiel en raison des grands espaces rendus disponibles. De plus, le développement durable est une préoccupation importante pour le Groupe Inspire. Nous sommes donc très ouverts à accueillir des entreprises partageant nos valeurs environnementales. »

À court terme, le projet bénéficiera d’investissements de 10 à 12 millions $, dont 6,6 millions $ pour l’achat des bâtiments et du terrain.

Le bâtiment de 360 000 pieds carrés était laissé en friche depuis deux ans. Depuis, Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a travaillé avec le propriétaire du site pour lui trouver une nouvelle vocation dans la lignée des efforts de revitalisation du secteur.

« L’acquisition de cette friche industrielle par le Groupe Inspire, un promoteur de l’extérieur de la région, est pour nous une marque de confiance envers Trois-Rivières et témoigne des efforts que nous avons faits au cours des dernières années pour rendre notre ville encore plus attractive aux investissements provenant du secteur privé », soutient le directeur général d’IDÉ Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Pour les nouveaux acquéreurs, les installations ont l’avantage de comporter d’immenses espaces intérieurs dotés d’une bonne capacité portante, la présence d’imposants quais de déchargement et de vastes espaces de stationnement. (M.E.B.A.)