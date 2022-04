Une nouvelle tour de télécommunication sera implantée dans le secteur de Pointe-du-Lac

Bonne nouvelle pour les résidents du secteur de Pointe-du-Lac: l’implantation d’une tour de télécommunication par Rogers Communication et Vidéotron ira de l’avant afin d’améliorer le réseau sans fil dans le secteur. Après avoir pris connaissance des préoccupations des citoyens à proximité, il a été convenu d’implanter cette tour sur la rue de l’Émissaire, là où sont situés les étangs d’épuration de Pointe-du-Lac.

La tour de télécommunication sera d’une hauteur d’environ 75 mètres, incluant les antennes, le parafoudre et le balayage aérien. Comme elle se retrouvera sur un terrain appartenant à la Ville, l’administration municipale retirera une somme de location de 14 100$ par année.

L’entente lie la Ville aux deux compagnies de télécommunication à raison d’une entente d’une durée de cinq ans à laquelle s’ajoutent quatre options de renouvellement, soit pour un bail total pouvant s’échelonner sur 25 ans. Le coût sera actualisé à la valeur marchande du terrain au terme de chaque période de cinq ans.

À l’origine, la tour devait se trouver plus près des maisons du chemin de la Pointe-du-Lac, mais après des démarches entreprises par des citoyens, accompagnés par la Ville, les compagnies impliquées ont accepté de déplacer un peu l’emplacement de l’infrastructure.

« Quand j’avais diffusé l’information à l’effet qu’il y avait un projet d’implantation d’une tour de télécommunication dans le secteur, un citoyen, M. Marineau, m’a contacté au sujet de l’emplacement initialement choisi. Il a ensuite fait le parcours du militant auprès des citoyens du chemin de la Pointe-du-Lac. Les citoyens sont arrivés avec des solutions alternatives. C’était intéressant. Ils ont proposé un autre lieu. Il y a eu des rencontres sur le terrain avec les citoyens, un représentant de la Ville et les entreprises concernées », raconte François Bélisle, conseiller du district de Pointe-du-Lac.

« Et ça a fonctionné, poursuit-il. La proposition bien étoffée des citoyens a contribué à déplacer la tour pour que celle-ci soit moins proche des résidences. Elle sera dans un secteur plus isolé où il n’y a pas de construction. Je suis allé revérifier auprès des citoyens et ce scénario fait l’affaire de tous. L’implantation de cette nouvelle tour de télécommunication devrait améliorer de beaucoup la couverture de téléphonie cellulaire. »

Le conseiller municipal espère que ce modèle de concertation puisse être reproduit dans l’avenir autant à Trois-Rivières que dans d’autres municipalités du Québec. « Les choses vont mieux quand on prend le temps de s’écouter », souligne M. Bélisle.