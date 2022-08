Une nouvelle piste de BMX au parc Des Ormeaux

Les adeptes de BMX auront droit à une toute nouvelle piste au parc Des Ormeaux avec un niveau de difficulté technique plus élevé et une section pro.

C’est le citoyen Jacques Boisclair qui est l’instigateur de ce projet. Président de l’organisme BMX Cap, il a entrepris des démarches pour concrétiser les travaux qui sont dans les cartons depuis déjà quelques années.

« Mon petit-fils a fait du BMX pendant une dizaine d’années et j’ai toujours été impliqué comme bénévole. Il y a deux ans, j’ai été élu vice-président de BMX Cap et cette année, j’ai été élu président, raconte-t-il. Le projet est dans l’air depuis quelques années déjà, mais j’ai toujours pensé qu’il fallait d’abord se prendre en main et s’organiser avant de débarquer à la Ville pour leur demander de faire un projet. »

C’est exactement ce que son équipe et lui ont fait. Dans le cadre du budget participatif de la Ville, ils ont monté un dossier. C’était pour eux l’opportunité d’aller chercher l’appui et le financement nécessaire.

« Avec le concepteur de piste Sébastien Bordeleau, l’architecte Étienne Paradis et l’arpenteur-géomètre Samuel Pardiac, on a commencé à concevoir la nouvelle piste au printemps 2021, relate M. Boisclair. Sans eux, on n’en serait pas là. Ils croient au projet et ils y mettent les efforts nécessaires pour le concrétiser. Ils font ça pour les jeunes. »

L’an dernier, Sébastien Bordeleau et lui ont visité de nombreuses pistes pour voir ce qui se fait ailleurs au Québec. Ils ont même regardé en ligne du côté de l’Europe. « La piste qu’on va construire ici, il n’y en aura pas une autre au Québec qui va ressembler à ça, lance M. Boisclair. Elle va présenter de belles difficultés techniques, tout en étant sécuritaire. »

« La piste qu’on a présentement est vraiment démodée, ajoute ce dernier du même souffle. Il faut se remettre à niveau. Ça nous prend une section pro et une section challenge. Ce qu’on a actuellement, c’est uniquement une section challenge. On perd tous nos meilleurs pilotes de BMX aux dépens d’autres pistes de BMX où le coefficient de difficulté est plus élevé. Ils vont à Pointe-du-Lac ou à l’extérieur de la Ville même. »

Actuellement, ce sont environ 80 jeunes qui fréquentent la piste de BMX sur une base régulière.

Les prochaines étapes

À ce jour, les plans de la nouvelle piste de BMX sont réalisés et la Ville a donné son feu vert au projet en réservant un montant d’argent. « La nouvelle piste comprendra une section pro de 1 242 pieds et une section challenge de 1 226 pieds, précise M. Boisclair. Il nous reste à rencontrer les gens de la Ville pour connaître la suite des choses, notamment savoir quand les travaux vont se faire. J’attends impatiemment cette rencontre. C’est la prochaine étape dans ce dossier. »

Rappelons en terminant que ce projet a été retenu dans le cadre de la troisième édition du budget participatif de la Ville de Trois-Rivières. Sur les 33 dossiers proposés, dix ont été soumis au vote populaire, qui s’est déroulé du 5 au 18 juillet. Toute personne âgée de 12 ans et plus pouvait voter. Près de 1000 personnes se sont prononcées.

Les deux projets gagnants sont la nouvelle piste de BMX et l’ajout d’une glissade d’hiver dans le secteur Saint-Louis-de-France. La Ville réalisera ces projets au cours de l’année 2023, pour un budget total de 200 000 $.