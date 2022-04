Une jeune entreprise en construction remporte les honneurs

Lors du récent Gala Radisson, l’entreprise en construction Lixm a remporté le prix dans la catégorie Nouvelle entreprise. Il s’agit d’une belle tape dans le dos pour les entrepreneurs Félix Bissonnette et Michael Demontigny, revenus dans leur patelin natal pour y fonder leur entreprise.

Les Trifluviens se connaissent depuis le secondaire. « On a la même formation, on a tous les deux fait notre génie civil à Trois-Rivières. Après, on est allé à l’École de technologie supérieure ensemble, raconte Félix. À la suite de ça, nos parcours ont pris des tangentes différentes. Je suis resté plus dans le bâtiment. J’ai fait des projets à Montréal, Toronto, Québec. »

De son côté, Michael a travaillé sur le nouveau pont Champlain, puis il a pris part à plusieurs chantiers à travers le Canada. « Je me suis exilé pendant quelques années, dit-il. Je me suis promené pas mal. C’est dans ces années-là que j’ai développé ma force en génie civil maritime. J’ai toujours eu la piqûre pour ça et j’ai toujours eu envie de mener mes propres projets dans cette niche-là. »

Puis, un jour, ils ont tous les deux décidé de revenir à Trois-Rivières. « Je voulais revenir proche de ma famille et revenir dans ma ville pour fonder ma famille. Aussi, je voyais que l’économie locale était stimulée. C’était le bon moment pour revenir », explique Félix.

« On a toujours parlé de se partir quelque chose ensemble un jour et l’occasion s’est finalement présentée », renchérit Michael. C’est ainsi qu’ils ont démarré leur projet en 2020. Ils entament tout juste leur troisième année d’opération.

« On a le volet bâtiment avec les forces de Félix et le volet civil maritime avec mes forces, indique Michael. On se complète bien. C’est un beau modèle d’affaires parce que la construction, c’est cyclique. Ce n’est pas toujours le domaine du bâtiment qui est en force et quand il y a une récession, le gouvernement investit dans les infrastructures, alors de faire des ponts, des quais, des barrages, ça nous permet de passer à travers les phases plus difficiles dans le bâtiment, et vice versa. Ça nous permet de jongler sur deux tableaux et ne jamais se ramasser les mains vides. »

Pour mener à bien chacun des chantiers, le duo fait affaire avec des sous-traitants, majoritairement des gens de la région. « C’est ce qui nous permet d’être compétitifs, souligne Félix. On va chercher des pros dans toutes les spécialités et on les fait travailler ensemble. On est une douzaine d’employés ici et on travaille avec des sous-traitants locaux parce que c’est important pour nous de contribuer à faire rouler l’économie locale. »

Un départ en force

Le premier projet sur lequel Lixm a apposé son sceau, c’est celui du Port St-François, à Nicolet. Le mandat était la réfection de l’approche et la reconstruction complète de la tête du quai. Le projet comprenait son lot de défis techniques. Il fallait notamment mettre à l’eau deux caissons pesant plus de 250 000 livres chacun.

« C’était notre premier projet et celui dont on est le plus fier à ce jour, confie Félix. Quand on a démarré l’entreprise, on n’avait rien devant nous. Pas de projet, pas d’employé, pas d’outils. Rien. On a soumissionné sur le projet deux semaines seulement après avoir commencé. C’était vraiment trop gros pour nous et on a soumissionné quand même. Et on l’a eu. Le projet est resté local à 100 %. Côté technique, on s’est creusé la tête pas mal. Finalement, le résultat est super et on est bien fier de ça. »

Parmi les autres projets réalisés par Lixm, on compte des travaux sur le belvédère de la Marina de Grand-Mère, la passerelle du parc des Terrasses-du-Fleuve à Trois-Rivières ainsi que plusieurs remplacements de ponts en Mauricie et au Centre-du-Québec.