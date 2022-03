Une étape de plus pour le TGF

La présidente et la directrice générale par intérim de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R) ont rencontré le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, mercredi, concernant l’annonce du train à grande fréquence (TGF) faite plus tôt dans la journée.

L’ensemble des chambres de commerce touché par le trajet du TGF étaient d’ailleurs présentes. Cette rencontre a permis d’établir leurs préoccupations et de répondre à leurs questions au sujet de l’avancement du projet.

Lors de cette rencontre, le ministre mentionnait que les études ont servi à déterminer les plans du projet. Le gouvernement interpelle maintenant le secteur privé pour déterminer les entreprises qui auraient une expertise dans les projets d’infrastructures de grande envergure. Il s’agit d’une opportunité pour le secteur privé de démontrer leur expertise dans ce projet.

« Nous travaillons sur ce dossier depuis plusieurs années. Notre dynamisme économique et notre mobilisation autour du projet démontrent que Trois-Rivières est un arrêt incontournable. Nous espérons que les acteurs locaux seront interpellés dans ce dossier d’intérêt », explique Me Cassy Bernier, présidente de la CCI3R.

Avec l’augmentation du coût de l’essence et la volonté d’avoir une mobilité durable, le TGF est une voie incontournable pour pallier ces enjeux, croit la CCI3R. (A.L.)