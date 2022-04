Une entreprise trifluvienne s’impose en restauration

André Giguère travaillait pour Bell Canada lorsqu’il a décidé de réorienter sa carrière, en 1996. Virage à 180 degrés, il choisit d’ouvrir un restaurant Subway sur le boulevard Sainte-Madeleine, à Trois-Rivières. Vingt-six ans plus tard, sa fille et lui gèrent l’entreprise familiale À la Bouffe, qui compte plus de 70 établissements et près de 10 franchises à travers le Québec.

En 1996, lorsqu’il s’est lancé en restauration, la chaîne Subway en était à ses débuts. « J’ai décidé d’embarquer dans le mouvement, raconte M. Giguère. Par la suite, j’ai toujours ouvert des restaurants chaque année. J’en ouvrais environ deux par année. J’en ai aussi achetés à travers tout ça. »

Le groupe À la Bouffe, anciennement connu sous le nom de Subway Giguère, a toujours connu une croissance soutenue au fil des ans. M. Giguère a tenu seul les rênes de l’entreprise jusqu’en 2019, année à laquelle sa fille Rosanne a décidé de se joindre à lui.

« J’ai su très tôt que j’avais la fibre entrepreneuriale, mentionne-t-elle. Mes deux parents sont entrepreneurs. Ma mère était pharmacienne propriétaire. Elle avait trois succursales. Plus jeune, je travaillais avec elle, mais je savais que j’allais faire ma vie en alimentation. J’ai commencé avec ma mère pour finir avec mon père. »

Elle était avocate à Montréal lorsque son père lui a parlé d’une opportunité d’affaires. « Il avait une trentaine de restaurants à ce moment, relate-t-elle. Il m’a demandé si j’étais intéressée à me joindre à l’entreprise avec lui. C’était une grosse opportunité comprenant plusieurs restaurants et il voulait savoir si j’avais un intérêt pour me lancer là-dedans avec lui et éventuellement prendre les rênes de l’entreprise. C’est là que le déclic s’est fait. Je suis revenue dans la région avec l’intention de prendre la relève de mon père. »

Au cours des années 2020 et 2021, l’entreprise a fait l’acquisition des onze restaurants Subway de la région de Québec, des huit du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de ceux de la Haute-Mauricie. Dans cette même période, l’entreprise a également diversifié son offre, pour la première, fois en faisant l’acquisition du Thaï Express de la Place Laurier et du restaurant Sushi Taxi de Shawinigan.

Dernièrement, l’entreprise familiale trifluvienne a acquis le Groupe Sushi Taxi.

Plus de 750 employés

Désormais, les Giguère travaillent avec environ 25 membres de gestion à travers la province et plus de 750 employés. « On a des restaurants au Saguenay, en Beauce, en Mauricie, à Québec, à Lévis, à Sherbrooke, etc., énumère la vice-présidente et cheffe de la direction de l’entreprise. Avec Sushi taxi, c’est un premier pas vers l’ouest avec des succursales à Laval, Montréal et Saint-Sauveur. »

D’ailleurs, la jeune femme d’affaires précise qu’au cours des prochains mois et des prochaines années, le concept d’accueil en restaurant et les salles à manger des Sushi Taxi seront revampés. Le modèle d’affaires sera revu afin de le rendre encore plus invitant et adapté aux nouvelles habitudes de consommation.