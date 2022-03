Une dixième édition pour le Salon de l’emploi Trois-Rivières – Bécancour

Le Salon de l’emploi Trois-Rivières – Bécancour revient cette année en formule hybride. Les chercheurs d’emploi et les entreprises pourront fraterniser en mode virtuel du 28 mars au 1er avril 2022, puis en personne le 13 avril de 10h30 à 18h au Centre d’Événements et de Congrès Interactifs de Trois-Rivières (CECi, au 1620 rue Notre-Dame Centre).

Dès les prochains jours, d’ailleurs, les chercheurs d’emplois pourront consulter le site Web du Salon, à savoir www.salon-emploi.ca, pour y trouver, entre autres, la liste des employeurs et des organismes d’aide à l’emploi qui ont confirmé leur présence.

Salon au CECi

Pour l’événement du 13 avril au CECi, les organisateurs prévoient la participation de 120 exposants. Ils offriront plus de 2000 opportunités d’emploi dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Tel que mentionné ci-haut, de nombreux conseillers en emploi seront aussi présents pour accompagner et conseiller les participants sur leur curriculum vitae et pour toutes autres informations pertinentes à leur recherche d’emploi. Un babillard regroupera des centaines d’offres offertes sur les territoires. De plus, un service de photocopieur sera accessible pour faire des copies des curriculums vitae des visiteurs. L’entrée au Salon est gratuite pour les visiteurs.

Les exposants ayant confirmé leur présence auront quant à eux accès gratuitement à une conférence intitulée » Comment perdre un employé en 10 semaines » de Stéphane Simard, le 30 mars à 14 h. Les inscriptions pour les employeurs sont toujours ouvertes et se poursuivent jusqu’au 18 mars prochain. Toutefois, il ne reste que quelques places et celles-ci s’envolent rapidement…

Salon virtuel

En ce qui concerne le salon virtuel (28 mars au 1er avril), il permettra aux candidats ne pouvant pas se déplacer au Salon ou encore habitant dans une autre région d’explorer les offres disponibles et de rencontrer les employeurs dans le confort de leur foyer.

Une nouvelle interface a été mise en place pour l’édition de cette année. Elle est plus simple d’utilisation et comporte de nouvelles fonctionnalités utiles, comme la prise de rendez-vous avec les exposants de son choix, la recherche d’offres d’emplois selon différents critères (secteur d’activité, type d’emploi, type d’horaire, mots-clés) et la consultation des pages des employeurs. Il sera même possible de postuler en ligne. Déjà, plus de 40 exposants ont confirmé leur présence.

Par ailleurs, en partenariat avec Coefficient RH, un sondage permettant aux candidats de mieux connaître leur profil d’employé sera disponible sur le site Internet du Salon de l’emploi. Les 500 premiers candidats à compléter le sondage pourront ainsi avoir accès à leur rapport pouvant mieux les orienter dans leur recherche d’emplois. Ces profils pourront aussi être transmis aux exposants intéressés, créant ainsi une occasion supplémentaire de créer un « match » parfait.

« Faites-vous voir, faites-vous découvrir »

Le Salon s’avère un outil important pour attirer de nouveaux venus et de nouveaux talents dans la région, a indiqué la mairesse de Bécancour, Lucie Allard. Elle a rappelé que le Centre-du-Québec et Trois-Rivières étaient en situation de plein emploi, avec des taux de chômage se situant respectivement à 4,7% et 5%. « Dans un marché en effervescence où les emplois sont abondants et où tous les employeurs cherchent une vitrine, ce salon est essentiel », a-t-elle fait valoir.

De son côté, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a interpellé directement les participants: « Profitez-en, faites-vous voir et faites-vous découvrir ».