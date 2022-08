Une cyberattaque affecte la STTR

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) est victime de problèmes informatiques à la suite d’une cyberattaque visant les serveurs de l’un de ses fournisseurs.

Il s’agit d’un fournisseur commun à plusieurs autres sociétés de transport québécoises et la situation actuelle occasionne des problèmes informatiques. À la STTR, le logiciel de gestion de la flotte d’autobus est en panne pour une durée indéterminée, les temps de passages des autobus en temps réels ne sont plus disponibles et le rechargement de la carte Cité n’est plus possible pour le moment.

Le service de transport urbain demeure cependant en service et les usagers sont invités à utiliser les temps de passages planifiés pour organiser leurs déplacements.

Le service le plus touché par la panne demeure le transport adapté où la prise de réservations et les déplacements sont normalement effectués à l’aide du logiciel en panne.

Pour cette raison, la STTR demande aux usagers du transport adapté d’effectuer uniquement des réservations pour des motifs essentiels comme les rendez-vous médicaux. Selon l’évolution de la situation, de nouvelles directives pourraient être émises aux usagers du transport adapté. Les usagers du transport adapté sont invités à communiquer avec le service à la clientèle (819-373-4533) pour toute question.

Pour l’instant, rien ne montre que les données personnelles des usagers aient pu être compromises.