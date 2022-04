Une croissance remarquée chez ATHOM

L’entreprise trifluvienne ATHOM, qui oeuvrait jusqu’à maintenant dans la conception et la fabrication d’unités modulaires sur mesure, mise dorénavant sur le créneau des mini-bâtiments pour poursuivre son expansion. Anciennement connue sous le nom Jenik Modulaire, l’entreprise a de plus en plus de contrats pour des mini-maisons et mini-chalets.

Reconnue dans l’industrie par la construction et l’installation de bureaux de chantier, d’unités sanitaires et de bâtiments modulaires, ATHOM prend le gage de devenir la référence en conception et fabrication de mini-bâtiments. Bien que ce marché demeure encore discret au Québec, le carnet de commandes d’ATHOM est déjà bien rempli.

« En Ontario, la demande est énorme, indique Sylvain Hubert, copropriétaire d’ATHOM. À Toronto, notamment, il y a beaucoup de demandes pour des mini-maisons parce que c’est abordable et ça prend peu d’espace. »

Au Québec, les mini-bâtiments sont surtout en demande dans les secteurs récréotouristique et récréoforestier. Quelques municipalités offrent également des sites dédiés aux mini-habitations sur leur territoire.

« On a fait dernièrement de petits chalets de type relais destinés à des sites de ski de fond, mentionne Mario Bélisle, copropriétaire d’ATHOM. On produit environ 150 unités par année. Tout est fait en usine. La qualité est supérieure et on n’est jamais freiné par les intempéries. On avance beau temps, mauvais temps. On fabrique actuellement pour Toronto et plus au nord de l’Ontario. »

« On a fait des contrats au Nunavut, on a livré plusieurs bâtiments en Gaspésie et on en livre également beaucoup en Ontario, renchérit son associé. On fait de la fabrication pour vente et aussi de la fabrication pour des unités locatives. On a un parc de plusieurs bureaux de chantier et de blocs sanitaires. On s’est vraiment dédié aux bureaux de chantier quand on est parti parce qu’il y avait une opportunité là-dedans, mais on sent que ça va finir par s’essouffler et qu’on doit se diriger vers les mini-maisons. »

Une trentaine d’employés

Présente un peu partout au Québec et en Ontario, l’entreprise ATHOM repose sur une trentaine d’employés. Le succès de l’entreprise réside également dans la chimie qui existe entre les associés. « On n’a même pas besoin de se parler, on se comprend », lance M. Bélisle en riant.

Les deux hommes d’affaires se sont rencontrés en 2015. Seulement deux ans plus tard, ils lançaient leur entreprise, chacun avec un bagage riche en expériences.

« J’ai commencé dans l’immobilier avec un premier quadruplex à l’âge de 24 ans, raconte Sylvain Hubert. J’ai grossi un parc immobilier dans le temps avec un partenaire, Samuel Dessureault. D’autres projets se sont ajoutés à ça au fil des ans, notamment du commercial. Je suis partenaire dans un projet en Gaspésie. On est aussi en train de bâtir au District 55 et à Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Je travaille en collaboration avec l’entreprise LIXM, deux jeunes entrepreneurs allumés de Trois-Rivières. On a également un développement résidentiel dans le secteur Cap-de-la-Madeleine et du multilocatif. J’ai toujours aimé le volet construction, ça m’a amené à rencontrer Mario. »

Celui-ci a commencé comme ouvrier. « J’ai fait ça quelques années avant d’être approché par la Coop fédérée de Québec, dans le domaine de l’agriculture, relate M. Bélisle. Ils sont venus me chercher pour mes compétences comme gestionnaire d’employés. J’ai fait ça pendant 10 ans. Par la suite, j’ai travaillé pour une entreprise de construction modulaire pendant une dizaine d’années avant de rencontrer Sylvain. »

Lui qui a toujours eu la fibre entrepreneuriale y a vu l’opportunité de faire le saut. « De développer, de repousser les limites, de trouver des solutions, c’est ce qui me passionne, confie M. Bélisle. L’entreprise a démarré avec un seul employé. Notre première réalisation, c’était une roulotte de chantier. Ensuite, on a misé sur le volet sanitaire avec des blocs sanitaires pouvant être utilisés un peu partout, autant dans les écoles que les événements et les chantiers. »

Pour poursuivre son développement, ATHOM est à la recherche d’une quinzaine d’employés. Pour plus de détails : athommodulaire.com