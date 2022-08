Une application pour contrer les féminicides et la violence conjugale

Le Trifluvien Paul Bongi a développé une application mobile visant à contrer les féminicides et la violence conjugale. L’application LockGuard permet d’alerter des proches simplement en secouant le téléphone.

L’idée lui est venue en 2020 alors que le Québec multipliait les féminicides. « J’ai une conjointe, une fille, une mère et deux soeurs. Ça me touche et je voulais trouver une façon d’aider, confie-t-il. J’ai pensé à une application mobile. Je voulais trouver un moyen d’alerter les proches sans devoir composer un numéro. J’ai pensé que secouer le téléphone pourrait être simple et efficace. »

Ingénieur en informatique et détenant un master en gestion de projet, il a commencé à développer l’application en mai 2020, avec la version Android dans un premier temps. « J’ai tout fait tout seul pour la version Android, spécifie-t-il. Pour développer la version iPhone, c’est beaucoup plus complexe, alors j’ai eu l’aide d’une ressource. »

Disponible depuis quelques jours seulement, l’application LockGuard permet aux gens qui l’utilisent de contacter immédiatement et discrètement (par texto, appel et courriel) leurs proches, leurs voisins ou toute personne préalablement ajoutée dans les contacts de l’application. Celle-ci permet d’aviser en temps réel toutes les personnes choisies de situations d’urgence et de danger.

Sur Android, l’application mobile permet également d’enregistrer une vidéo de ce qui se passe en temps réel lorsque LockGuard est activée. En ajoutant sa propre adresse courriel et les courriels des proches, la vidéo s’envoie directement aux contacts enregistrés et disparaît ensuite du téléphone.

L’application est disponible gratuitement partout en Amérique du Nord sur tous les téléphones Android et iPhone. Elle est disponible en français et en anglais, ainsi que dans plusieurs autres langues, selon les paramètres de chaque téléphone.

Toutefois, pour avoir accès à la localisation et le déclenchement de la vidéo en temps réel, les utilisateurs doivent souscrire un abonnement mensuel de 2,99 $. De plus, à noter qu’aucun enregistrement vidéo n’est conservé, car l’application ne recueille et ne stocke aucune donnée personnelle.

« Ultimement, la vidéo peut servir de preuve si la victime décide de porter plainte. De savoir que la personne peut nous contacter en cas de besoin, c’est plus rassurant, non seulement pour elle, mais aussi pour ses proches. À la limite, ça peut même être utilisé en cas d’accident ou de malaise, mentionne M. Bongi. Ça peut aider pour un autre type de situation, mais l’objectif premier, c’est de contrer les féminicides. »

« Dans un deuxième temps, j’aimerais aussi trouver une façon que l’application ne soit pas visible dans le téléphone, ajoute ce dernier. Si le conjoint fouille dans le téléphone, il ne faut pas qu’il puisse voir le logo de l’application. »

Une campagne de sociofinancement

Une campagne de financement participatif est en cours via La Ruche pour permettre, entre autres, de couvrir les dépenses opérationnelles de maintenance informatique et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Un objectif de 10 000 $ a été fixé. La campagne prendra fin au début du mois d’octobre.

Dans le cas de plus importantes contributions, 50 % du montant sera reversé à quatre organismes, soit la Fédération des Maisons d’Hébergement pour Femmes, la Maison Le FAR, la Maison La Nacelle, ainsi que le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.