« Un très grand nombre de personnes veulent apprivoiser le Québec par la culture » – Pierre-Louis Paquin

La Société-Saint-Jean-Baptiste s’est à nouveau dite réjouie du succès des « Rendez-vous culturels » dans sa région. En effet, l’édition de 2022 s’est conclue au terme de sept semaines où quelque 20 néo-Québécois ont été rassemblés afin de participer à sept activités culturelles différentes.

Rappelons que les Rendez-vous culturels sont une initiative du gouvernement du Québec et du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) qui a vu le jour en 2017. Les activités culturelles, préparées dans le but d’améliorer la connaissance du français oral et écrit des nouveaux arrivants et des immigrants établis, leur permettent de socialiser tout en se familiarisant avec l’histoire et la culture du Québec.

« En Mauricie, on a commencé cette activité en 2017 et c’est toujours un franc succès. La francisation par la culture est un moyen tellement parfait pour non seulement améliorer son français, mais s’enraciner dans la culture québécoise. Il y a beaucoup de liens qui se créent entre les participants et cette année, on avait même une personne russe et un couple d’Ukrainiens qui avaient l’air des meilleurs amis du monde, comme quoi les gens sont humains et ça donne lieu à de touchants moments », explique Pierre-Louis Paquin, chargé de projet et animateur des Rendez-vous culturels.

Au cours des sept semaines, une panoplie d’activités variées ont eu lieu, notamment une conférence interactive à la fois ludique et sérieuse de MC Gilles sur la Société québécoise avec sa collection de vinyles, une rencontre mythique avec Patricia Powers au Musée des Ursulines avec la chanson d’hier à aujourd’hui, la découverte de l’histoire de Trois-Rivières avec Jean-Philippe Marcotte et une sortie remarquée au Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville.

« À la fin des sept semaines, c’est incroyable comment leur français s’est amélioré et plusieurs sont devenus amis. Il y a un enjeu présentement au gouvernement pour que ce programme continue d’être subventionné le plus possible et il le faut parce qu’il est important. On doit faire des cohortes le plus souvent possible, surtout actuellement. Cette année, on a eu plus d’inscriptions que de places disponibles (20) alors la demande est là », ajoute M. Paquin.

« Non seulement c’est enrichissant pour eux, mais ils s’inscrivent de leur plein gré alors c’est eux qui veulent apprendre. La culture est un riche vecteur de communication et un très grand nombre de personnes veulent apprivoiser le Québec par la culture. »

Les participants de la cohorte 2022, qui provenaient de plus de neuf pays différents, ont reçu un certificat attestant les progrès accomplis en francisation et en culture québécoise. Toutes les activités de la région ont été organisées en collaboration avec un artiste, une institution ou un organisme de la Mauricie. Le programme des Rendez-vous culturels de la Mauricie est également soutenu par une entente avec le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française.