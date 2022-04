Un spectacle en soutien au peuple ukrainien

Un spectacle-bénéfice au profit de l’organisme Développement et Paix (option Urgence Ukraine) aura lieu ce vendredi 8 avril, dès 15h, à la résidence Lokia Trois-Rivières, située au 800, avenue des Draveurs. L’argent amassé dans le cadre de cet événement servira à soutenir le peuple ukrainien durement touché par la guerre.

Le projet a été amorcé par trois résidentes : Monique Jacob, Lise Nourry et Marie-Paule Veillette-Fromentin. Touchées par la situation en Ukraine, elles ont décidé de contribuer à leur façon à apaiser un peu les souffrances de ce peuple.

« Nous sommes trois amies qui nous rencontrons régulièrement. Un matin, je vois un reportage sur le témoignage du président de l’Ukraine devant le Congrès américain. J’ai trouvé ça très touchant et quand j’ai parlé de ça aux autres, automatiquement, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose », raconte Mme Nourry.

« Ce sentiment d’impuissance et de voir la détresse humaine, ça nous interpellait », renchérit Mme Jacob. Elles ont donc commencé à soumettre des idées. Après une surenchère de bonnes idées, elles se sont mises d’accord pour organiser une campagne de financement avec un spectacle-bénéfice.

Sans perdre de temps, elles ont rencontré la directrice générale de la résidence, Marie-Michèle Dionne, qui a tout de suite accepté de soutenir leur initiative. « Tout ça a déboulé rapidement, confie Mme Veillette-Fromentin. On a parlé du projet pour la première fois le 15 mars. »

Au départ, le calendrier des activités du mois d’avril était déjà bien rempli, mais le trio a su se montrer convaincant. Carole Caron et Éléonore Guertin-Picard, techniciennes en loisirs à la résidence, ont accepté de revoir la planification et d’aider ces trois dames à organiser le spectacle.

De son côté, Mme Nourry a fait appel à une amie, Chantal Nourry, qui oeuvre dans le domaine de la chanson. « Je l’appelle et elle me répond qu’elle cherchait justement une façon de s’impliquer, rapporte-t-elle. Elle a passé des appels et elle a réussi à réunir plusieurs personnes du milieu artistique pour la cause. »

Ainsi, on retrouvera sur la scène une dizaine d’artistes bénévoles tels que Breen Leboeuf, Chantal Nourry et Jean Boudreault, Francine Dufour, Monique Fauteux, Sylvie Tremblay et André Veilleux.

Le spectacle est ouvert à tous, mais les résidents auront la priorité. Vendredi, il sera également possible de se rendre à la réception de la résidence pour faire un don. L’objectif initial de cette campagne de financement est de 5 000$. Lundi, déjà plus de 3100 $ avaient été récoltés. « C’est beau de voir l’engouement des gens d’ici pour la cause et pour l’événement, soutient Mme Jacob. Les résidents sont partie prenante de ce projet. Ils embarquent avec nous. »

« On espère que cet événement incitera d’autres personnes à organiser des activités semblables pour venir en aide au peuple ukrainien », conclut Mme Nourry.