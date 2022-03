Un spectacle du Beatles Story Band au profit de la Fondation Albatros 

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières et la Maison Albatros organisent un spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Albatros. Ainsi, le Beatles Story Band présentera son nouveau spectacle Orchestra 2 sur la grande scène extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco le 21 septembre.

Tous les profits du spectacle serviront remis à la Maison Albatros, qui offre gratuitement des soins palliatifs de grande qualité empreints de respect et de compassion.

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la campagne de financement majeure lancée en 2019 qui vise à amasser 3,5 M$ d’ici 2023. Jusqu’à présent, 2,2 M$ ont été récoltés.

« L’objectif initial de 3 M$, c’était pour la construction d’une nouvelle maison et le déménagement, explique Marili B. Desrochers, présidente de la Fondation Albatros. Mais on a perdu deux ans avec la pandémie. Et quand on parle d’argent, deux ans, c’est vraiment quelque chose. C’est là où le besoin a été augmenté et c’est pourquoi on a besoin d’aller chercher un 500 000 $ de plus. »

À cela s’ajoute la réalité de la Maison Albatros, qui offre des services gratuits. La Fondation Albatros doit chaque année organiser des activités de financement pour amasser des fonds, d’où l’importance de la campagne majeure de financement 2019- 2023.

« 85 % du budget va pour la main-d’oeuvre, précise Mme Desrochers. On le sait, c’est un enjeu. Toute la douceur et le plus qu’on offre aux résidents, c’est la fondation qui doit aller chercher les sous pour ça. Le spectacle va nous permettre d’amasser, on l’espère, une bonne partie de la somme manquante, mais il faudra assurément l’apport et l’appui d’autres donateurs pour rencontrer notre objectif. »

C’est 40 % des revenus de la Maison qui provient des dons. « Ce sont des services gratuits malgré les coûts d’opération de 450 $ par jour, par lit, mentionne Julie Colbert, directrice générale de la Maison Albatros. En 2020, la Maison Albatros a déménagé afin de répondre encore mieux aux besoins des gens de chez nous. Une nouvelle maison plus grande, mieux adaptée et mieux équipée pour accueillir aussi les proches qui viennent séjourner à la Maison. »

Derniers moments de douceur

Fondée en 1985, la Maison Albatros offre gratuitement des soins de fin de vie aux personnes dont le pronostic est de moins de deux mois. « On veut que ces personnes conservent la meilleure qualité de vie. C’est non négociable, soutient Mme Colbert. On est là aussi pour offrir le soutien aux propres qui peuvent vivre à la Maison Albatros toute la durée du séjour. »

« On a une équipe remplie de bonté pour accompagner les résidents et les proches, renchérit cette dernière. Notre accompagnement est souple et rempli de compassion. Il y a plus de 30 employés qui ont effectué au-delà de 35 000 heures dans la dernière année et plus de 100 bénévoles qui ont offert 12 000 heures de travail. »

Mme Colbert est bien placée pour en témoigner : toutes ces personnes font la différence. « Ces gens-là participent à la création de moments magiques, dit-elle. Ça peut être de donner la main, d’être présent ou encore de monter une belle tablée pour le dernier repas d’une personne. Tout projet, on l’accueille avec le plus grand des respects. Honorer les gens en fin de vie, c’est un beau privilège. »

Billets en vente vendredi

Le 21 septembre, 16 musiciens seront sur scène pour revisiter tous les succès des Beatles. Les billets, se détaillant à partir de 32,72 $ (plus taxes), seront mis en vente ce vendredi 1er avril 2022, dès 11h. Ceux-ci seront disponibles sur amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797 du lundi au samedi de 11h à 18h.