Un restaurant s’installe dans les anciens locaux de La P’tite Grenouille

TROIS-RIVIÈRES. La boîte à chanson La P’tite Grenouille a fermé ses portes dimanche dernier au centre-ville de Trois-Rivières. Les locaux ne resteront pas vacants bien longtemps puisqu’un restaurant de la chaîne Houston Avenue Bar & Grill s’y installera.

Propriété de Gestion Tomlinson inc., qui est également propriétaire du restaurant Saint-Antoine à Trois-Rivières, le nouveau restaurant ouvrira officiellement ses portes en mars. D’ailleurs, les travaux de rénovation débuteront cette semaine.

Houston Avenue Bar & Grill, membre du Groupe MTY, compte plus de 10 succursales à travers le Québec et l’Ontario et se donne pour mission de créer une ambiance stimulante tout en proposant une sélection de menus de qualité supérieure.