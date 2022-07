Un projet pour garder le centre-ville propre

La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières, en partenariat avec Point de Rue et Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières, met en place un projet pilote visant à maintenir la propreté au centre-ville, et ce, jusqu’au 18 octobre prochain.

Pour la période estivale, jusqu’à la fin de la piétonnisation et des multiples activités au centre-ville, la SDC a procédé à l’embauche de 3 personnes rejointes par Point de Rue. L’objectif est de favoriser la participation sociale des personnes marginalisées en ajoutant une expérience professionnelle à l’intérieur de leur démarche personnelle.

Ainsi, la SDC stimule l’inclusion dans la communauté, le développement d’un sentiment d’engagement et de fierté sur le travail accompli. De plus, la SDC précise que le coeur de la ville sera plus propre et accueillant, notamment avec la contribution de personnes en situation de rue qui participeront au projet.

« La présence de personnes en situation d’itinérance, particulièrement au centre-ville de Trois-Rivières, est un enjeu qui nous est régulièrement adressé. Nous avons donc choisi de travailler avec un organisme déjà bien implanté, Point de Rue, qui travaille chaque jour à améliorer la saine cohabitation. Outre l’économie et l’environnement, le volet social est un des trois piliers du développement durable, qui fait partie intégrante des valeurs de mon organisation », mentionne Mario De Tilly, directeur général chez IDE Trois-Rivières. (A.L.)